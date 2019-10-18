موجز أخبار الأهلي والزمالك: مهاجم سموحة مطلوب في القلعة الحمراء.. والمغالاة المالية تهدد صفقة الأبيض المنتظرة

شهدت الأوساط الكروية المصرية عدة أحداث، اليوم الجمعة، 18 أكتوبر 2019 عدة أحداث مهمة على رأسها استكمال منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الجمعة، في السطور التالية:

أزمة بيان الأهلي مستمرة

استمرت ردود الفعل حول البيان الذي أصدره النادي الأهلي في الساعات الماضية اعتراضًا على تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك الذي كان مقررًا، غدًا السبت، بالجولة الرابعة للدوري.

وتمسك مسؤولو الأهلي بعدم خوض لقاء الجونة، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة للدوري لحين إقامة لقاء القمة وهو ما يزيد الغموض حول مصير مباراة الجونة ووسط أنباء عن تأجيلها.

مهاجم سموحة مطلوب في الأهلي

دخل حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما لفت الأنظار إليه في مباريات الدوري.

وعرض مسؤولو الأهلي اللاعب على المدير الفني السويسري رينيه فايلر لمتابعته وتقييم مستواه في المرحلة المقبلة، تمهيدًا للتقدم بعرض للتعاقد معه.

وعلى صعيد متصل، أجرى مسؤولو النادي الأهلي اتصالات برئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب بعد خضوعه لعملية حقن بعد مرضه بآلام قوية في الظهر وتلقى توصية طبية بالراحة التامة لمدة 3 أسابيع.

المغالاة المالية تهدد صفقة الزمالك المنتظرة

تبدو صفقة تعاقد الزمالك مع محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة مهددة بالفشل بعد أن غالى نادي وادي دجلة في مطالبه المالية لبيع اللاعب وطلب أكثر من 30 مليون جنيه لبيع اللاعب.

ويسعى الزمالك لضم محمد عبد العاطي في ظل احتمالية رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في ظل اهتمام عدة أندية خليجية بضمه بجانب إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي وأيضًا إصابة محمد حسن لاعب الوسط بغضروف الركبة وخضوعه لجراحة تبعده شهرًا عن المستطيل الأخضر.

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك قائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، غدًا السبت، في افتتاح الجولة الخامسة للدوري.. وشهدت غيابات بالجملة من بين ذلك: الحارس محمد أبوجبل، ومحمد عبد الغني، وعبد الله جمعة، ومحمد حسن، ومحمود عبد العزيز، وعمر السعيد، ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وضمت القائمة: محمد عواد، ومحمد صبحين لحراسة المرمى ومحمود علاء، ومحمود حمدي الونش، ومحمد عبد السلام، والتونسي حمدي النقاز، وحازم إمام، ومحمد عبد الشافي للدفاع، وطارق حامد، والتونسي فرجاني ساسي، وأحمد سيد زيزو، وإسلام جابر، ويوسف إبراهيم، وأوباما وكريم بامبو، وإمام عاشور، ومصطفى فتحي، والثنائي المغربي محمد أوناجم، وأشرف بن شرقي للوسط ،ومصطفى محمد، والمغربي خالد بو طيب للهجوم.

اتحاد الكرة يلبي طلب البدري

وافق اتحاد الكرة المصري على طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفراعنة لخوض لقاء جزر القمر في ثاني جولات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر يوم 18 نوفمبر المقبل.

وحدد الجهاز الفني يوم 15 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر لجزر القمر بعد 24 ساعة من خوض لقاء كينيا في افتتاح مشوار التصفيات.

طولان مدربًا لإنبي.. والاتحاد يحتج على حكم لقاء وادي دجلة

أعلن نادي إنبي تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب علي ماهر وجهازه المعاون الذي قدم استقالته وقاد طولان المران، اليوم الجمعة، بعد موافقته على المهمة.

واستدعى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق من أجل مناقشة أسباب تراجع الأداء والنتائج مؤخرًا عقب التعادل مع سموحة، أمس الخميس، بالدوري.

وأقيمت، اليوم الجمعةن مواجهتان في الجولة الرابعة للدوري بين الاتحاد ووادي دجلة، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، والإسماعيلي ضد حرس الحدود، وأعلن نادي الاتحاد تقدمه باحتجاج رسمي لدى لجنة الحكام ضد الحكم أحمد العدوي الذي أدار المباراة بداعي عدم احتسابه ضربة جزاء للفريق وإلغاء هدف لرزاق سيسيه دون سبب واضح.