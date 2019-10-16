موجز أخبار الأهلي والزمالك: توابع أزمة تأجيل لقاء القمة.. وتفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر

مازال قرار تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري المصري الذي كان مقررًا يوم السبت المقبل حديث الأوساط الكروية المصرية في الساعات الحالية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019:

توابع أزمة تأجيل لقاء القمة

مازالت توابع أزمة تأجيل لقاء القمة مستمرة في ظل أنباء ترددت حول رغبة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في تقديم استقالته من منصبه إلا أن فضل أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله أنه لم يتقدم بالاستقالة كما شدد على كون قرار التأجيل أمني في المقام الأول.

وأكد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة لـ“إرم نيوز“ أن الاتحاد قرر إقامة لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الخامسة للدوري بدلًا من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لعدم ترك عدة مؤجلات للفريقين الكبيرين.

وأصدر نادي المقاولون بيانًا رسميًا على لسان محمد عادل فتحي المشرف على الكرة أعلن رفضه خوض لقاء الزمالك بعد تقديمه إلى يوم السبت المقبل كما أكد مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق أسوان ل“إرم نيوز“ أن قرار تأجيل لقاء المقاولون الذي كان مقررًا بعد غدٍ الجمعة تسبب في أزمة لفريقه بعد حجز الطيران والفندق.

وأشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية إلى رفضه خوض لقاء المقاولون العرب بدلًا من الأهلي موضحًا أن ناديه متمسك بالجدول القديم والذي يشهد تأجيل لقاء الأهلي لدواعٍ أمنية بجانب لقاء المقاولون بعد إقامة مباراة جينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا يوم 24 أكتوبر الجاري بعد إعادتها.

ولم يصدر النادي الأهلي أي رد فعل حول قرار تأجيل لقاء القمة رغم ما يتردد عن حالة الاستياء التي تتردد بين جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينما أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة في بيان رسمي استياءه لقرار تأجيل لقاء الأهلي والزمالك موضحًا أن ناديه طلب تأجيل اللقاء الماضي أمام الجونة لمدة 24 ساعة ورفض اتحاد الكرة رغم إرهاق اللاعبين.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مطولًا مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة لمناقشة إمكانية إقامة معسكر خارج مصر في شهر نوفمبر المقبل مع توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وناقش الخطيب أيضًا مصير صفقة التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بعد أن تمسك فايلر بعدم إتمام الصفقة في المرحلة القادمة وهو ما أثار غضب اللاعب.

وشهد مران الأهلي انتظام مروان محسن مهاجم الفريق في التدريبات التأهيلية لإصابته بشرخ في عظمة الوجه.

الزمالك يحتوي ثورة ساسي وطارق حامد

نجح نادي الزمالك في احتواء ثورة ثنائي الوسط التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد بعد أن صرفت إدارة القلعة البيضاء باقي مستحقات اللاعبين بالكامل.

ووافق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على زيادة راتب طارق حامد السنوي إلى 13 مليون جنيه بدلًا من 11 مليون جنيه كما ناقش مرتضى مع ساسي إمكانية رحيله عن الفريق في شهر يناير المقبل بعدما أكد اللاعب امتلاكه عروضًا للرحيل في الانتقالات الشتوية.

وأكد ساسي في تصريحات صحفية أنه متمسك بالبقاء مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل إلى الأهلي السعودي كما تردد في الساعات الماضية.

منتخب مصر يؤكد عودة صلاح

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لصفوف الفراعنة في معسكره المقبل خلال شهر نوفمبر لخوض لقائي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وناقش الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في جلسة مغلقة اليوم الأربعاء ترتيبات معسكر نوفمبر وإمكانية خوض لقاء ودي قبل مباراة كينيا.