تطورات جديدة في أزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك‎

يتعرض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، لضغوط كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد قرار اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتأجيل لقاء القمة ضد الزمالك في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري العام، والذي كان مقررًا إقامته السبت المقبل، إلى أجل غير مسمى بناء على طلب من وزارة الداخلية، التي رفضت إقامة اللقاء في القاهرة أو في برج العرب بالإسكندرية لأسباب أمنية، غير معلنة حتى الآن.

كما قرر اتحاد الكرة تقديم موعد لقاء الزمالك والمقاولون ليقام، يوم السبت، بديلًا للقاء القمة ورفضت إدارة ”المقاولون“ هذا الأمر، وطلبت بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

الأهلي المصري يدرس الاجتماع مع رئيس الوزراء

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”الجماهير الحمراء تضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على إدارة الأهلي لاتخاذ موقف قوي ضد اتحاد الكرة بعد قرار تأجيل لقاء الزمالك، خاصة أن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، كان قد صرح بعد أزمة إعادة لقاء جينيراسيون السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أنه لن يخوض لقاء الأهلي إلا بعد لقاء بطل السنغال، قبل أن يتراجع ويعلن خوض اللقاء وترى الجماهير أن تراجعه كان مراوغة وأن قرار التأجيل جاء بناء على تنسيق بينه وبين الأمن واتحاد الكرة“.

وأضاف المصدر: ”إدارة الأهلي تدرس طلب عقد جلسة بين الخطيب مع رئيس الوزراء المصري ووزير الداخلية، للتعرف على أسباب تأجيل القمة، وشرح خطورة الأمر على بطولة الدوري هذا الموسم، وعلى الكرة المصرية بشكل عام، وطلب وضع حد لتدخلات رئيس الزمالك في شؤون اتحاد الكرة وتطاوله المستمر على المسؤولين في النادي، خاصة أن هناك حالة من الغضب العارم بين الجماهير من تصرفات مرتضى غير المسؤولة والتي تنذر بكارثة إذا استمر التصعيد من جانبه“.

الأهلي يتمسك بخوض لقاء القمة أولًا

وتابع المصدر: ”يدرس الأهلي إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة يرفض فيه خوض أي لقاء في بطولة الدوري العام، قبل خوض لقاء الزمالك والتمسك بترتيب مباريات الفريق وفقًا للجدول المعلن من قبل لجنة المسابقات، حتى لو أقيم لقاء القمة بعد بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وإدارة الأهلي تخشى عدم اتخاذ أي موقف في أزمة لقاء القمة، فتنقلب الجماهير الحمراء على الإدارة مرة أخرى“.

المقاصة يصدر بيانًا عن أزمة الدوري

وفي نفس الإطار، أصدر نادي مصر المقاصة بيانًا رسميًا للتعليق على أزمة تأجيل لقاء الزمالك والأهلي، وجاء كالتالي: ”أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، ما جعل بعض الأندية مثل ”المقاولون“ وأسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدلة هذا الأسبوع، ما يسبب فوضى في نظام بطولة الدوري هذا الموسم، وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري ورفضه التام لتعديل أي مباراة هذا الموسم مهما كانت الأسباب“.

وطالب مسؤولو المقاصة اتحاد الكرة بتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية وعدم الكيل بمكيالين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأضاف المقاصة: ”قال وليد هويدي، مدير الكرة، تعرضنا لظلم كبير في مباراة الجونة الأخيرة بالأسبوع الثالث بالدوري، حيث لعبنا مع الزمالك يوم 3 أكتوبر، وسافرنا في نفس اليوم إلى الغردقة لمسافة أكثر من 500 كيلو متر للعب مع الجونة يوم 6 أكتوبر، ما كان له أثر سلبي على لاعبينا بسبب الإجهاد وتغيير 5 لاعبين في التشكيل، ما أثر على نتيجة المباراة وخسرنا 3 نقاط، طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مباراة الجونة 24 ساعة فقط، ولكنه رفض بحجة ثبات جدول الدوري وعدم تأجيل أي مباراة مهما كانت الظروف، رغم أن الجونة لعب قبلنا بخمسة أيام وحصل على راحة كافية“.

وتابع البيان: ”أوضح هويدي: فوجئنا اليوم بقرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، وفوجئنا بأندية أخرى مثل ”المقاولون“ وأسوان والزمالك وسموحة ترفض تعديل مبارياتها، وتطلب التأجيل أيضًا“.

واختتم هويدي تصريحاته: ”المقاصة تطالب اتحاد الكرة باحترام جدول الدوري، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين كل الأندية وعدم الكيل بمكيالين، خاصة أن المقاصة من الأندية التي تتعامل باحترافية واحترام وترفض أن تتمسك بحقوقها بالصوت العالي“.

محمد عادل عن تأجيل مباراة المقاولون مع الزمالك" لن نسمح بذلك حتى لو وصل الأمر للانسحاب محمد عادل عن تأجيل مباراة المقاولون مع"الزمالك" لن نسمح بذلك حتى لو وصل الأمر للانسحاب#العبها_صح تم النشر بواسطة ‏‎Time Sports‎‏ في الأربعاء، ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

إلغاء الدوري

من جانبه، هاجم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة فريقه القادمة ضد أسوان بمواجهة الزمالك بعد صدور قرار بتأجيل لقاء القمة لدواع أمنية.

وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: ”هذه فوضى كروية، وقرار غير مسؤول، ولن نلعب مباراة الزمالك، وسنصعد الأمر لأعلى درجة، وسنرد حقوقنا“.

وأضاف: ”سنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة، أعتقد أن أندية كثيرة ستتضامن معنا“.

وأشار: ”ما يحدث (تهريج) لم أره في حياتي الكروية على مدار 40 عامًا، من أصدر القرار، إنسان غير مسؤول ولا يعلم شيئًا عن كرة القدم“.

وتابع: ”لا علاقة لي بالأهلي والزمالك، أبحثوا لي في أي دولة حدث ما يحدث حتى في مصر التي كلها فوضى“.

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون: ”لم يتواصل معنا أحد قبل إصدار هذا القرار، ولم تصلنا أية خطابات رسمية، أنا صاحب حق“.

وتساءل مستنكرًا: ”ما هذا الارتباك؟ أين تكافؤ الفرص؟“.

وأتم تصريحاته: ”كنا نتعشم في اللجنة المؤقتة أن تعالج أخطاء اتحاد الكرة، وتكون على مستوى إداري جيد، ولكن لم نكن ننتظر هذا (الكلام الفارغ)“.