تطورات أزمة تأجيل القمة.. المقاولون العرب يرفض مواجهة الزمالك ويطالب بإلغاء الدوري المصري

شدد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، على رفضه قرار اتحاد الكرة المصري تقديم مواجهة الزمالك من الجولة الخامسة إلى السبت المقبل.

ويأتي ذلك بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري تأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كانت مقررة السبت المقبل، وتأجيل مواجهة المقاولون أمام أسوان، لتقام مباراة الزمالك والمقاولون يوم السبت بدلًا من القمة.

وقال عادل في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: ”ما يحدث فوضى وعدم مسؤولية“.

وأضاف: ”كنت أستعد لمواجهة أسوان وفجأة أواجه الزمالك، (ما هذا التهريج؟)“.

وتابع المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون: ”سنرفض ونصعّد الأمر، لن نقبل بهذا“.

وأردف محمد عادل تصريحاته الغاضبة ”ما هذه المأساة التي تحدث؟ لن نقبل أبدًا بهذا الأمر، سنصعّد الأمر إذا واجهنا الزمالك. نطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة والظلم بين الأندية“.

وأتم: ”كيف توجهون اللوم لاتحاد الكرة السابق وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق وأنتم تفعلون الآن ما كان يحدث منهم؟“.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيانًا جديدًا بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد الجديد لمباراة المقاولون وأسوان خلال 48 ساعة وفقًا للبيان الرسمي.

ويتساوى الزمالك والمقاولون العرب في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما في المركزين الثالث والرابع بعد مرور 3 جولات.

???? تقديم الزمالك والمقاولون إلى السبت المقبل….. ????تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز… تم النشر بواسطة ‏‎EFA‎‏ في الثلاثاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

قرار اتحاد الكرة

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا قال فيه: ”تقديرًا للتعليمات الأمنية وحفاظًا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع، وتفاديًا لأية تأجيلات أخرى، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز“.

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه: ”سيتم تحديد الموعد الجديد لمباراة المقاولون وأسوان خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام“.

تعليق مرتضى منصور

من جانبه، اعترض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الموعد الجديد لمباراة فريقه أمام المقاولون العرب.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: ”نحترم قرار الأمن بتأجيل مباراة القمة، ولكن لا أعترف بك يا حسام زناتي كرئيس للجنة المسابقات ولن نتعامل معك“.

وأردف: ”لن تأخذوا الزمالك والمقاولون العرب غصبًا عنهم لكي نخوض مباراة يوم السبت“.

وشدد: ”من الذي سمح لك أن تبدل المباريات؟ هناك لجنة ومخابرات وأمن عام“.

عامر حسين

وتابع منتقدًا حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد: ”أقول لعمرو الجنايني من حسام الزناتي المسؤول عن لجنة المسابقات، لا فلتعيدوا عامر حسين يفهم ليس شابًا مراهقًا“.

وأضاف: ”بعد الإعلان عن تأجيل مباراة القمة، لماذا تصرون على كسر لاعبي الزمالك قبل مباراة بطل السنغال“.

وأوضح: ”السبت سأرفع قضية في مجلس الدولة لحل اللجنة المؤقته غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني، لأنه من المفترض بعدما يستقيل المجلس المدير التنفيذي هو المسؤول عن الاتحاد، ولكن أجبروه على الاستقالة، أنتم جئتم لاحتلال الاتحاد“.

وأبرز: ”كان من المفترض أن يتم الحصول على إذن من نادي المقاولون العرب قبل تبكير موعد مباراته مع الزمالك، من أنت يا حسام.. محمد فضل هو من أتى بك“.

وأكمل: ”لم يكن لدينا أي رغبة في تأجيل اللقاء، وقمت بحجز تذاكر في القطار المتوجه للإسكندرية من أجل حضور اللقاء يوم السبت المقبل، بعد الأنباء التي ترددت عن نقل اللقاء إلى برج العرب، وعقدت جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق من أجل تحفيزهم للفوز على الأهلي وتعويض خسارة السوبر المصري“.

وأضاف: ”أنا رجل دولة وأقدر الظروف الأمنية التي تمر بها مصر حاليًا، لذا لا مانع لدينا من تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى طالما أن الأمن يرى أن هناك خطورة في حالة إقامة المباراة في الوقت الحالي، على الجميع أن يقدر الظروف لأن الأمن يعلم أمورًا تخفى على الجميع“.