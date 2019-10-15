موجز أخبار الأهلي والزمالك: حقيقة تمرد فرجاني ساسي.. وأول صدام بين الخطيب وفايلر

يبدو مصير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم غامضًا في ظل أنباء حول تأجيل اللقاء عن موعده المقرر يوم السبت المقبل وأنباء أخرى عن نقله إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019:

تفاصيل أزمة تأجيل لقاء القمة

تصاعدت الأنباء والتسريبات حول تأجيل لقاء القمة المقرر يوم السبت المقبل في الدوري المصري بداعي وجود أسباب أمنية تمنع إقامة اللقاء في القاهرة.

وقال أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة لـ“إرم نيوز“ إن الاتحاد لم يتلق بشكل رسمي أي خطاب يفيد بتأجيل اللقاء أو الاعتراض على مكان إقامته في ستاد القاهرة موضحًا أن أي تطورات سيتم إبلاغ الناديين بها وإعلانها للرأي العام.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن ناديه لم يتلق أي دعوة بخصوص تأجيل اللقاء كما أنه لم يتحفظ على نقل اللقاء في برج العرب بل الفريق الأحمر جاهز لخوض اللقاء في أي مكان.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية أنه لا يعلم شيئًا عن تأجيل اللقاء مؤكدًا أن فريقه جاهز لخوض اللقاء في موعده وفي أي ملعب.

وأشعل فرج عامر رئيس نادي سموحة الأزمة المحتملة حال تأجيل اللقاء مطالبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل مباراة سموحة وبيراميدز أيضًا في الدوري يوم الخميس المقبل لأن فريقه كان يضم عددًا من اللاعبين الدوليين.

ورحب نادر شوقي مدير الشركة المالكة لنادي الجونة في تصريحات تلفزيونية بإقامة لقاء القمة في الجونة بين القطبين حال تعذر إقامتها أمنيًا في القاهرة موضحًا أن الجونة سيطالب أيضًا بتأجيل لقاء الأهلي بالدوري.

أول صدام بين الخطيب وفايلر

شهدت الساعات الماضية أول صدام بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر بسبب التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ووعد الأهلي اللاعب بضمه في الانتقالات الشتوية ولكن فايلر تلقى تحذيرات من جانب مواطنه كريستيان غروس مدرب الزمالك السابق من عدم انضباط كهربا وإثارته الأزمات أثناء فترة عمله في القلعة البيضاء.

على صعيد آخر اطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة فايلر على جاهزية رمضان صبحي صانع ألعاب المنتخب الأولمبي بعد إصابته في لقاء جنوب أفريقيا الودي كما وضع المعد البدني توماس بينكيلي برنامجًا لبعض اللاعبين.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول للشد من أزر الفريق، وتحفيز اللاعبين قبل لقاء القمة.

وحرص الخطيب على حضور جانب من مران الفريق للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية وضرورة بذل أقصى الجهد لمواصلة الانطلاقة القوية سواء على الصعيد المحلي في بطولة الدوري أو القاري في دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا والتي يستهلها الفريق بمواجهة النجم الساحلي أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل.

وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على هامش زيارته للمران للاطمئنان على العديد من الأمور التي تخص الفريق في المرحلة الحالية مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين وإمكاناتهم على مواصلة العروض القوية وتقديم الصورة التي تليق باسم ومكانة الأهلي. ‎

حقيقة تمرد فرجاني ساسي في الزمالك

رد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على أنباء تمرده على الفريق الأبيض بعد أن انتظم في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة القمة بشكل طبيعي.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن فرجاني ساسي تلقى اتصالات شفوية من بعض الأندية الخليجية ولكنه لم يتلق أي عرض رسمي بخصوص رحيله عن النادي ولا صحة لما يتردد عن تمرده.

وشهد مران الزمالك اكتمال صفوف الفريق بعودة الدوليين الذين خضعوا لبرنامج استشفائي من جانب المعد البدني الإسباني مانويل رودريغيز.

وعقد المدرب الصربي ميتشو المدير الفني جلسات مع لاعبي الفريق طالبهم بتحقيق الفوز على الأهلي.

المصري يستعيد جمعة.. وضربة للإسماعيلي أمام الحرس

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش غياب الثنائي محمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد لاعبي الفريق عن لقاء حرس الحدود المقرر يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري.

واستعاد المصري البورسعيدي خدمات مهاجمه العائد من الإصابة أحمد جمعة الذي انضم للقائمة التي تستعد لخوض لقاء المقاصة بعد غدٍ الخميس بالدوري وتضم كلًا من أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى، زياد فرج أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، بهاء مجدي، كريم العراقي، البوركيني سعيدو سنبوري، عمر كمال للدفاع حسن علي، عمرو موسى، فريد شوقي، النيجيري إيزي إيميكا، أيمن ندا، أحمد ياسر، عماد فتحي، الليبي مفتاح طقطق للوسط أحمد جمعة، الفلسطيني محمود وادي، النيجيري أوستين أموتو للهجوم.

وأعلن نادي إنبي رفضه لإذاعة مباراة الإنتاج الحربي بالجولة الرابعة لوجود مستحقات متأخرة من الشركة الراعية كما طلب المدرب اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة تجديد عقد لاعبه اليوناني بوزاس فاسيلوس وعدم التفريط في خدمات اللاعب محمد عبدالعاطي.