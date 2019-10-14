مرتضى منصور ينفي بيع طارق حامد وهروب فرجاني ساسي.. ويهاجم محمد صلاح: أظهر وجهه ”الإخواني“ (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت عن بيع طارق حامد لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لنادي أهلي جدة السعودي، وكذلك رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس، وعدم رغبة اللاعب في العودة للقاهرة للانتظام في تدريبات الفريق، عقب خوضه لمنتخب بلاده أمام الكاميرون الودي استعدادا لتصفيات كأس العالم وتصفيات أمم أفريقيا المقرر أقامتها في الكاميرون 2021، بسبب رغبة عائلته في الاستقرار في تونس وعدم حصوله على مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

لا لبيع طارق حامد

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”الزمالك ليس لديه أية نية لبيع طارق حامد وفرجاني ساسي، الثنائي من أهم أعمدة الفريق، ومن المستحيل أن يتم التفريط فيهما في الموسم الحالي، خاصة بعد قيدهما في القائمة الأفريقية للفريق، وما تردد عن هروب فرجاني وعدم رغبته في العودة لمصر غير صحيح ويأتي في إطار الحرب النفسية التي تمارس ضد نادي الزمالك في الوقت الحالي، اللاعب سيعود للقاهرة اليوم بعد أن ظهر بشكل جيد جدا في لقاء الكاميرون، وسينتظم في تدريبات الفريق، استعدادًا للقاء الأهلي في الدوري يوم 19 أكتوبر الجاري“.

رساله لجماهير الأهلي

وأضاف مرتضى: ”هناك من يتربص بالزمالك ويشعل الأزمات بشكل مستمر، بداية من أزمة الفريق السنغالي ومستحقات حمدي النقاز ومحمود عبدالرحيم جنش وطارق حامد وغيرها، هناك 8 لاعبين من الفريق سيحصلون على مستحقاتهم المالية بعد لقاء الأهلي، وأنا أوجه سؤالًا للاعبي الأهلي، هل حصلتم على مستحقاتكم المالية بالطبع لم يحدث، وأؤكد مرة أخرى لجماهير الأهلي التي تقف وراء شائعة طارق حامد وفرجاني، لن أبيع الثنائي يمكنكم أن تبيعوا محمود الخطيب ولن يأتي لكم بأموال، لماذا تريدون تدمير الزمالك قبل مباراة الأهلي، توقفوا الكيل فاض“.

وعن لقاء القمة، أشار: ”أثق في أن لاعبي الزمالك سيقدمون لقاء محترمًا يليق بهم، ميتشو مدير فني محترم، ولديه رصيد من البطولات إنما رينيه فايلر، مدرب الأهلي، لا يوجد لديه أي بطولة، لا يملك إلا شعر رأسه، اللقاء من تنظيم الأهلي ومستعد أخوضه في أسوان“.

محمد صلاح ”إخواني“

وجدد مرتضى منصور هجومه على الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا: ”كلنا خلف منتخب مصر وجهازه المحترم بقيادة حسام البدري في مباراة بوتسوانا، لكن محمد صلاح مش فاضي، بيتصور مع عارضة الأزياء وباسم يوسف، واتصور مع محمد أبو تريكة قبل كده، أكشف قناعك يا صلاح، أنت إخواني، طائرة وحراسة خاصة، عمرك في الملاعب يا صلاح 10 سنوات تذكر مصير قارون، في النهاية أنت مجرد لاعب كرة ولست نجيب محفوظ أو غيره، وسوف تعتزل بعد أعوام وتصبح مدربًا لأي فريق“.

ومن جانبه، وجه أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، رساله للاعبي الفريق، قبل لقاء الأهلي بسبب أزمة المستحقات المالية والتصريحات التي تخرج منهم في الوقت الحالي، قائلا: ”هناك لغط على لاعبي الزمالك، كل الأندية مستحقات لاعبيها متأخرة، هناك مسئولية على لاعبي الفريق أن يأخذون حذرهم في تصريحاتهم، الموضوع ليس تهريج أنت تلعب في نادي الزمالك، نحن الطرف القوي والمطلوب أننا نقف بجانب نادينا ولا نكسر فيه“.