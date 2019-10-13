موجز أخبار الأهلي والزمالك: مرتضى منصور يتحرك ضد محمود الخطيب.. والأبيض يحتوي ثورة طارق حامد

اشتعل الصراع بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ولكن هذا الصراع شهد تطورًا جديدًا بعد أن تقدم مرتضى منصور بشكوى رسمية ضد مجلس الأهلي لدى اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم السبت 13 أكتوبر 2019:

مرتضى يتحرك ضد مجلس الأهلي

تحرك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشكل رسمي بعد أن تقدم بشكوى رسمية للجنة الأولمبية المصرية.

وأكد مرتضى عبر الشكوى التي تقدم بها أن رئيس الأهلي ومجلسه يبثون الفتنة والكراهية بين الجماهير المصرية، والترويج للشائعات وبث الأكاذيب، وهو ما يكدر السلم والأمن القومي والوطني، وقام رئيس الأهلي بتحريض ألتراس أهلاوي بسبه في المباريات وسب لاعبي الزمالك والأجهزة الفنية وأعضاء مجلس الزمالك.

وأوضح أن الأهلي استغل قناته ومجلة النادي في الهجوم على الزمالك وبث الفتن والتعصب والسب والقذف، وقيام عدلي القيعي بسبه والهجوم عليه مشيرًا إلى أن الأهلي اتهم الزمالك بعدم الوطنية كما قام سيد عبدالحفيظ بالتطاول على مجلس الزمالك وقام محمد مرجان بتحريض من محمود الخطيب بالمطالبة بتوقيع الكشف الطبي على القوى العقلية لرئيس الزمالك.

أزمة جديدة تهدد عودة حجازي للأهلي

أصبحت مسألة عودة أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وفريق وست بروميتش الإنجليزي للنادي الأهلي أمرًا صعبًا في ظل تحفظ إدارة القلعة الحمراء على فكرة التعامل مع وكيل أعمال اللاعب الإنجليزي كريستيان إيميل.

وتواصل مسؤولو الأهلي مع اللاعب أثناء تواجده في معسكر المنتخب المصري في الإسكندرية ولكن اللاعب طلب من إدارة القلعة الحمراء التواصل مع مدير أعماله ولكن الخلافات السابقة بين الأهلي والوكيل الإنجليزي تفسد فكرة عودة اللاعب.

الزمالك يحتوي ثورة طارق حامد

احتوى فريق الزمالك ثورة لاعب الوسط طارق حامد بعد أن ألمح في رسالة غامضة عبر موقع ”إنستغرام“ لغضبه من أزمة المستحقات، إلا أن وكيله أحمد يحيى أكد عبر تصريحات تليفزيونية أن طارق حامد لا يقصد الزمالك في رسالته.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيعدل عقود 5 لاعبين بينهم طارق حامد وسيتسلم اللاعبون مستحقاتهم المالية نافيًا تمرد اللاعب.

وحصل طارق حامد على وعود من جانب مسؤولي الزمالك بالحصول على مقدم عقده الجديد والترضية المالية التي وعده بها مرتضى منصور رئيس النادي.

واستأنف الفريق تدريباته، وخاض مباراة ودية ضد المنيا استعدادًا لمواجهة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل.

فايلر يستعد للقمة بودية الإعلاميين

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر خوض لقاء ودي غدًا الإثنين أمام فريق الإعلاميين للاطمئنان على البدلاء قبل لقاء القمة ضد الزمالك.

واطمأن فايلر على جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر بعد مشاركته في مران اليوم الأحد بشكل طبيعي بعد التعافي من إصابته بجزع في الكاحل.

وطلب فايلر تقريرًا عن إصابة الثلاثي محمود متولي وكريم وليد نيدفيد ومروان محسن لاعبي الأهلي لمعرفة موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

ونشب خلاف بين إدارتي الأهلي والنجم الساحلي التونسي حول سداد الغرامة المالية ضد اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي الهارب من الأهلي ويبلغ مليون و436 ألف دولار بعد أن طلب الأهلي سداد المبلغ بالدولار الأمريكي وليس الدولار التونسي.

ثورة جلال.. والاتحاد يظهر بالزي الجديد

واصل إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ثورته ضد لاعبيه، وفرض عقوبة مالية ضد البوركيني سعيدو سنبوري بغرامة من مستحقاته المالية بعد تغريم محمود حمد وأحمد عادل.

وأعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع شركة سعودية للملابس الرياضية سيظهر بها في لقاء المحرق البحريني في البطولة العربية.