مرتضى منصور يشكو 20 شخصًا على رأسهم محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي (صور)

قدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بلاغًا إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ضد مجلس إدارة الأهلي والعديد من الأفراد داخل النادي.

وشكا رئيس الزمالك كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومجلة النادي والقناة الفضائية، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي، والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي، ومهند مجدي ومحمد سراج الدين وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وخالد مرتجي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد جمال أعضاء مجلس إدارة الأهلي.

وقد شكا إبراهيم المنيسي مسؤول قناة الأهلي ومجلة النادي، وعدلي القليعي مسؤول التعاقدات في الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعدد من كتاب مجلة الأهلي.

وأكد رئيس الزمالك في شكواه للأولمبية: ”رئيس الأهلي حرص على تحريض المشكو في حقهم ببث الفتنة والكراهية بين الجماهير المصرية، والترويج للشائعات وبث الأكاذيب، وهو ما يكدر السلم والأمن القومي والوطني، وكذلك تحريض التراس أهلاوي بسبه في المباريات وسب لاعبي الزمالك والأجهزة الفنية وأعضاء مجلس الزمالك“.

وأكد مرتضى منصور في شكواه: ”الأهلي استغل قناته ومجلة النادي في الهجوم على الزمالك وبث الفتن والتعصب والسب والقذف، وقيام عدلي القليعي بسبه والهجوم عليه“.

وأضاف في شكواه: ”الأهلي اتهم الزمالك بعدم الوطنية، وقام سيد عبد الحفيظ بالتطاول على مجلس الزمالك وقام محمد مرجان بتحريض من محمود الخطيب بالمطالبة بتوقيع الكشف الطبي على القوى العقلية لرئيس الزمالك“.

وجاء بلاغ مرتضى ضد 20 شخصًا، هم:

(1) محمود الخطيب – رئيس مجلس إدارة الأهلي.

(2) محمد مرجان – المدير التنفيذي لـ الأهلي.

(3) خالد محمد علي الدرندلي – أمين صندوق النادي الأهلي.

(4) العامري فاروق – نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

(5) جوهر نبيل – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(6) مهند مجدي – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(7) محمد زكريا عبيد سراج الدين – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(8) إبراهيم كامل كامل السيد الكفراوي – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(9) رانيا عمرو مصطفى علوان – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(10) خالد عبد المحسن كامل مرتجي – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(11) محمد عمر محمد الدماطي – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(12) طارق حسين عبد الحميد حسن قنديل – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(13) محمد جمال عبد القادر عبد البصير – عضو مجلس إدارة الأهلي.

(14) إبراهيم المنيسي – مسؤول قناة ومجلة الأهلي.

(15) عدلي القيعي – مستشار لجنة التعاقدات في الأهلي.

(16) سيد عبد الحفيظ – مدير الكرة في الأهلي.

(17) محمد الزرقاني – الكاتب في مجلة الأهلي.

(18) براء الخطيب – الكاتب في مجلة الأهلي.

(19) شوقي حامد – الكاتب في مجلة الأهلي وعضو لجنة الأداء الإعلامي الرياضي.

(20) أسامة السويسي – الكاتب في مجلة الأهلي.

وسرد مرتضى منصور في مذكرته المقدمة للجنة الأوليمبية أسباب تقدمه بتلك الشكوى في نقاط عديدة أبرزها:

”دأب المشكو في حقه الأول رئيس الأهلي على تحريض وتسخير كل من المشكو في حقهم لكي يقوموا ببث الفتة والكراهية فيما بين الجماهير المصرية العظيمة، ومن بين تجاوزات المشكو في حقهم (رئيس الأهلي) الآتي:

** النيل والسخرية وترويج شائعات وأكاذيب، وهو ما يكدر السلم والأمن القومي والوطني.

** قام رئيس الأهلي بتحريض الألتراس الأهلاوي لكي يقوموا بتوجيه السباب لشخصي وصفتي والخوض في الأعراض والسباب بالأم واللعن وتوجيهها أيضًا للاعبين والأجهزة الفنية في النادي وكذلك أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي النادي.

** تسخير قناة الأهلي الفضائية ومجلة النادي لبث الفتن والتعصب والسب والقذف في حقي وحق مجلس الإدارة.

** تسخير وتحريض المشكو في حقهم من جانب رئيس الأهلي للقيام بتوجيه سيل غفير من ترديد الأكاذيب والاتهامات لي ولمجلس الإدارة وتوجيه الاتهام بعدم الوطنية في أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون.