موجز أخبار الأهلي والزمالك: ثورة طارق حامد.. وآخر تطورات صفقة كهربا.. وحقيقة رحيل وليد أزارو

شهد اليوم السبت عددًا من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية خاصة في ظل بعض الأزمات التي تضرب نادي الزمالك بجانب استعدادات الفريق الأبيض بجانب الأهلي، لخوض لقاء القمة يوم السبت المقبل في الدوري المصري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم السبت ، فإلى السطور المقبلة.

تحديد ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون

حددت الجهات الأمنية ملعب لقاء الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن وافقت على إقامة المباراة يوم 24 أكتوبر الجاري في إستاد السلام في القاهرة بحضور 5 آلاف مشجع.

ويترقب مسؤولو الزمالك موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ على إقامة اللقاء في إستاد السلام خاصة أن الملعب ليس ضمن الملاعب الرسمية التي تستضيف مباريات الفريق.

ويبذل مسؤولو الزمالك جهودًا كبيرة من أجل إقناع الأمن بزيادة حضور الجماهير إلى 15 ألف مشجع.

ثورة طارق حامد تضرب الزمالك

فجر طارق حامد لاعب وسط الزمالك، العديد من التساؤلات حول الكلمات التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام وأكد خلالها أنه طفح به الكيل من الصبر من أجل من يحبهم ويحبونه.

وربطت جماهير الزمالك بين كلمات طارق حامد الثائرة وأزمة تأخر المستحقات المالية وعدم تعديل عقده في الموسم الحالي وعدم صرف مستحقات الموسم الماضي.

ويسعى مسؤولو الزمالك لاحتواء ثورة طارق حامد قبل لقاء القمة ضد الأهلي يوم السبت المقبل في الدوري.

آخر تطورات صفقة كهربا

شهدت صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي إلى فريق الأهلي، تطورات جديدة بعد الاتصالات التي قادها أحمد مرتضى نجل رئيس النادي وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتلقى كهربا اتصالات مكثفة من إدارة الزمالك من أجل إنهاء أزمته وعودته لصفوف الفريق الأبيض خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

حقيقة رحيل أزارو عن الأهلي

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أن لا صحة لما تردد حول رحيل اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق في شهر يناير المقبل.

وقال أمير لـ“إرم نيوز“، إن أزارو لم يتلقَّ أي عروض رسمية للرحيل، ولا صحة للعرض الصيني الذي تردد في بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة لشراء اللاعب مقابل 8 ملايين يورو.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر لمباراة القمة ضد الزمالك، بعد تخلصه من الإصابة التي تعرض لها.

الإصابات تلاحق المنتخب الأولمبي

استمرت لعنة الإصابات في المنتخب الأولمبي قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي تقام في القاهرة بعدما تأكد غياب فوزي الحناوي صانع ألعاب الفريق.

ويعاني أحمد حمدي صانع ألعاب المنتخب الأولمبي أيضًا من الإصابة التي تهدده بالغياب عن ودية جنوب أفريقيا غدًا الأحد.

في المقابل، أعلن اتحاد الكرة تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة المنتخب الأول ضد بتسوانا بعد غدٍ الإثنين في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ألميريا يفاوض دونجا.. والمصري يعاقب لاعبيه

تلقى نادي بيراميدز اتصالات لبيع لاعبه نبيل عماد دونجا لفريق ألميريا الإسباني في الموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للفريق المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال توقيع عقوبة مالية ضد الثنائي محمود حمد وأحمد عادل وإيقافهما لمدة 30 يومًا.

وقرر المصري تغريم حمد ربع مليون جنيه، بسبب ضربه حكم لقاء وادي دجلة الودي، بينما تم تغريم أحمد عادل لاشتباكه مع زميله سعيدو سنبوري.