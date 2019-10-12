مباراة الأهلي ضد الزمالك.. نبأ سار لرينيه فايلر قبل القمة

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن لاعب الوسط عمرو السولية سيكون جاهزًا لمباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم السبت المقبل، بعد تعافيه من إصابة.

وأضاف عبدالحفيظ لموقع الأهلي على الإنترنت اليوم السبت: ”ينفّذ السولية الجزء الأخير من برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة، وسيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك“.

وأُصيب السولية في الكاحل خلال مباراة أسوان الأخيرة في الدوري، والتي حسمها الأهلي لصالحه 5/1 ليواصل انطلاقته المثالية.

وبسبب الإصابة غاب السولية عن معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة المدرب الجديد حسام البدري، والذي يتضمن مواجهة ودية أمام بوتسوانا‭ ‬بعد غدٍ الإثنين.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن الزمالك.

كما أكد عبدالحفيظ أن الظهير الأيسر علي معلول سينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الإثنين، بعد العودة من معسكر تونس‭ ‬إذ يستعد لمواجهة الكاميرون وديًا اليوم السبت في رادس.

موعد المباراة

يلاقي النادي الأهلي منافسه الزمالك يوم السبت، 19 أكتوبر، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.