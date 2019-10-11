موجز أخبار الأهلي والزمالك: محاولات لحل أزمة ملعب جينيراسيون.. والأحمر يترقب قرار الفيفا لضم كهربا

ما زالت توابع أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا مستمرة في ظل نشوب أزمة بسبب تحديد ملعب للمباراة بعد قرار إعادتها من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة، 11 أكتوبر 2019، فإلى السطور التالية:

محاولات أخيرة لحل أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون

يسعى مسؤولو الزمالك إلى حل أزمة ملعب لقاء جينيراسيون قبل تحديد اسم الملعب بشكل رسمي مع نهاية مهلة الاتحاد الأفريقي، غدًا السبت، لإدارة القلعة البيضاء.

واستقر مسؤولو الزمالك على إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت بعد فشل المفاوضات تمامًا بخصوص إقامته على استاد القاهرة، ولكن الأمن رفض طلب الزمالك وتمسك بإقامة اللقاء على استاد السلام.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية إنه طلب حضور 20 ألف مشجع في لقاء الإياب ضد جينيراسيون المقرر يوم 24 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

وطالب المدرب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك بإقامة لقاء ودي ضد أحد أندية دوري القسم الثاني أو الثالث، يوم الأحد المقبل، بعد إلغاء لقاء جولدي لاعتذار الأخير.

الأهلي يترقب قرار فيفا لضم كهربا

يترقب مسؤولو النادي الأهلي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ من أجل تفعيل التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ويخشى مسؤولو الأهلي من أن تكون عقوبة فيفا ضد كهربا لرحيله دون إذن ناديه السابق الزمالك طائلة، وهو ما جعل مسؤولي القلعة الحمراء يتمهلون في مسألة التفاوض مع اللاعب.

ووعد مرتضى منصور رئيس الزمالك بمفاجأة في ملف كهربا بعد إظهار عقده الموثق في الساعات القليلة الماضية.

فايلر يحسم رحيل شادي رضوان إلى العين الإماراتي

يحسم المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مسألة رحيل اللاعب الصاعد شادي رضوان إلى العين الإماراتي بعد أن تلقى اللاعب عرضًا رسميًا.

وطلبت إدارة الأهلي تقريرًا من المدرب السويسري لحسم مسألة رحيله بعد استطلاع رأي فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين.

في الوقت الذي خطف محمود الخطيب رئيس الأهلي الأضواء برسائله التي وجهها في حفل استلام درع الدوري، خاصة أنه أكد عدم تنازل الأهلي عن حقوقه ضد أي إساءات أو تجاوزات.

منتخب مصر يوافق على نقل لقاء بتسوانا إلى برج العرب

وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على نقل لقاء بتسوانا الودي، يوم الاثنين المقبل، إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية، وغادر المنتخب للإسكندرية لخوض معسكره هناك.

وخاض المنتخب الأولمبي مباراة ودية ضد جنوب أفريقيا على استاد الإسماعيلية رفض شوقي غريب المدير الفني للأولمبي إذاعتها لتجربة بعض الجوانب الفنية.

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، محمود البنا لإدارة الودية الثانية بين المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا المقررة اقامتها بين الفريقين بعد غدٍ الأحد.

بيراميدز يستعد للتخلص من لومالا

طلب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز الاستغناء عن الأوغندي عبده لومالا جناح أيمن الفريق.

ويبحث لومالا عن العودة لأوروبا بسبب سوء معاملته من جانب ديسابر وتجميده خلال الفترة الأخيرة وعدم منحه الفرصة للمشاركة من جديد مع الفريق، خاصة أن ديسابر قام بتجميده بسبب عصبيته الزائدة وانفعاله على زملائه وخرج من حساباته في المرحلة الماضية

وتعادل بيراميدز مع مصر المقاصة وديًا بهدف لكل منهما، اليوم الجمعة، كما تعادل أيضًا الإسماعيلي مع المنصورة بهدفين لكل منهما استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المصري في المرحلة المقبلة.

ونفى وادي دجلة ما تردد حول اقتراب لاعبه الأسبق النيجيري ستانلي مهاجم القادسية السعودي من العودة لصفوف دجلة.