من هي أليساندرا أمبروسيو التي ظهرت مع محمد صلاح على غلاف مجلة GQ(صور)

ظهرت اليساندرا أمبروسيو إلى جوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ وقد نشر مهاجم ليفربول صوره معها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصلت عارضة الأزياء البالغة من العمر 37 عامًا على جائزة خاصة من المجلة وكان هذا سبب لقائها بالنجم المصري خلال حفل توزيع الجوائز.

لكن السؤال هو: من هي أليساندرا أمبروسيو؟ إنها اليساندرا كورين ماريا أمبروسيو عارضة أزياء وُلدت يوم 11 أبريل/ نيسان العام 1981، في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل. ودرست في مجال الأزياء بالبرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة.

وشاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم.

وأصبحت مع مرور الوقت أكثر العارضات طلبًا لتصدّر صفحات المجلات العالمية، على رأسها مجلّة Glamour و Vogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار في كل عام.

وأليساندرا ذات أصول إيطالية وبولندية، وعندما بلغت عامها الثاني عشر بدأت دراسة مجال عروض الأزياء، وكانت واحدة من عشرين متسابقة وصلن إلى نهائيات مسابقة ”إيليت موديل لوك“ في العام 1996.

وخضعت أليساندرا لعملية جراحية تجميلية في أذنيها عانت إثرها من مضاعفات لعامين كاملين .

View this post on Instagram Abu Dhabi nights ✨????✨ A post shared by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on Oct 8, 2019 at 7:23pm PDT

أسرار جمال أليساندرا

لا تزال أليساندرا تحافظ على شبابها وبشرتها المشدودة رغم تقدّمها في السنّ. ولحفاظها على هذه البشرة النضرة والمتألقة اعترفت مرارًا في وسائل الإعلام أنها مهتمة بترطيب بشرتها بشكل مستمر ، كما أنها تعشق أقنعة الوجه الطبيعية والمغذية .

وتحاول الابتعاد عن التوتر لأنه يؤدي اإى الشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى نظام غذائي صحيّ ولا تحبّذ وضع المكياج يوميًا باستثناء وضع كريم الوقاية من الشمس لمحاربة ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

وارتبطت أليساندرا بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال جيمي مازور العام 2005 وأعلنت خطوبتهما العام 2008، وأنجبت منه طفلتها ”أنغا“، ثم أنجبت ابنها ”ليو“ العام 2012.

لكنها ارتبطت برجل الأعمال الإيطالي نيكولو اودي، الذي بدأت بمواعدته في أغسطس/ آب من العام الماضي وذلك بعد 5 أشهر من انفصالها عن خطيبها جيمي مازور بعد علاقة حب دامت 10 سنوات.

وفي 2004 أطلقت خطها الخاص في تصميم أزياء ملابس البحر، الذي حمل اسم Alessandra Ambrosio by Sais، والذي بيع منه أكثر من 10 آلاف قطعة في الشهر الأوّل، وبعدها تحوّلت إلى وجه إعلاني لماركة Next الإنجليزيّة، وقد صنّفتها مجلة فوربس بالعارضة الأغلى ثمنًا في العالم. وفي العام ذاته ، اختيرت لتنضم إلى عارضات فيكتوريا سيكريت للملابس الداخلية.

وبعدها بعامين ، تم اختيارها لتكون أول متحدثة باسم خط“PINK“ في فيكتوريا سيكريت لكن بعد عرض العام 2017 ، نشرت أليساندرا عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستتقاعد بعد 17 عرضاً لفيكتوريا سيكريت للأزياء.

ونشر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي صورتين له بصحبة عارضة الأزياء الحسناء أليساندرا أمبروسيو على هامش حفل جوائز مجلة GQ .

وحصد الدولي المصري جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة ”GQ“ العالمية، في إحدى الحفلات التي نظمتها مدينة دبي الإماراتية.

وظهر صلاح مع عارضة الأزياء البالغة من العمر 38 عامًا وقد نالت صوره معها الكثير من التعليقات من متابعيه عبر حسابه على فيسبوك والبالغ عددهم 12 مليون شخص حول العالم.

واستغل صلاح فترة توقف الدوريات الأوروبية والتحاق اللاعبين بمنتخباتهم الوطنية لخوض اللقاءات الدولية التي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل، ممّا يمنحه فرصة للراحة في الإمارات، والخضوع لبرنامج علاجي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.

ومنحت المجلة المختصة بالأزياء والحياة الاجتماعية جوائز خاصة للجراح العراقي منجد المدرس، والمغني الجزائري الشاب خالد، وعارضة الأزياء أمبروسيو، بالإضافة لمسعود، الممثل الصاعد.