محمد صلاح يظهر مع عارضة أزياء فاتنة على غلاف مجلة GQ(شاهد)

نشر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي صورتين له بصحبة عارضة الأزياء الحسناء أليساندرا أمبروسيو، على هامش حفل جوائز مجلة GQ .

وأمبروسيو واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، وكانت واحدة من أشهر وجوه شركة ”فيكتوريا سيكريت“ للملابس الداخلية للسيدات قبل أن تعتزل في 2017.

وحصد الدولي المصري جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة ”GQ“ العالمية، في إحدى الحفلات التي نظمتها مدينة دبي الإماراتية.

وظهر صلاح مع عارضة الأزياء البالغة من العمر 38 عامًا، وقد نالت صوره معها الكثير من التعليقات من متابعيه على حسابه في فيسبوك البالغ عددهم 12 مليون شخص حول العالم.

واستغل صلاح فترة توقف الدوريات الأوروبية والتحاق اللاعبين بمنتخباتهم الوطنية لخوض اللقاءات الدولية التي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل، ممّا يمنحه فرصة للراحة في الإمارات، والخضوع لبرنامج علاجي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.

ومنحت المجلة المختصة بالأزياء والحياة الاجتماعية جوائز خاصة للجراح العراقي منجد المدرس، والمغني الجزائري الشاب خالد، وعارضة الأزياء أمبروسيو، بالإضافة لمسعود، الممثل الصاعد.

There’s a football in the pictures. https://t.co/vLusnsVT2u — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) October 11, 2019

أليساندرا أمبروسيو مولودة في البرازيل، لكنها ذات أصول إيطالية وبولندية، يملك والدها محطّة للوقود، وعندما بلغت عامها الثاني عشر التحقت بصف لتعلّم عرض الأزياء، وكانت واحدة من عشرين متسابقة وصلن إلى نهائيات مسابقة ”إيليت موديل لوك“ في عام 1996.