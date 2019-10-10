نادي الزمالك يبدأ خطوات تدعيم خط الوسط ويضع هذا الثلاثي تحت المراقبة

بدأ مسؤولو نادي الزمالك في البحث عن البدائل المتاحة لتدعيم مركز الارتكاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إصابة محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول بالرباط الصليبي وابتعاده حتى نهاية الموسم.

وقال مصدر داخل إدارة الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن محمد أشرف ”روقا“ لاعب الزمالك المعار لنادي إنبي هو أقرب الأسماء المطروحة لتعويض النقص العددي في مركز لاعب وسط الارتكاز.

وكان محمود عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك قد تعرض مؤخرًا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بينما يعاني محمد حسن من إصابة في الركبة أبعدته طوال المباريات الماضية عن الظهور.

وأكد المصدر أن ميتشو المدير الفني للفريق سيقوم بمتابعة مستوى اللاعب مع إنبي الفترة القادمة تمهيدًا لطلب إنهاء إعارته وضمه لصفوف الفريق مرة أخرى.

ويأتي نبيل عماد ”دونجا“ لاعب بيراميدز ثم محمد عبدالعاطي لاعب وسط وادي دجلة، في المرتبة الثانية بعد ”روقا“، خاصة وأن لاعب وسط إنبي لن يكلف خزينة الأبيض الكثير.

ويواجه الزمالك أزمة بخصوص التعاقد مع ”دونجا“ وهي قيده بالقائمة الإفريقية لبيراميدز، بالتالي عدم الاستفادة منه بالبطولات الأفريقية حال تعاقد الزمالك معه في منتصف الموسم، وهو ما يسهل الأمور في التعاقد مع عبدالعاطي، أو إعادة ”روقا“ إلى صفوف النادي الأبيض من جديد.

يذكر أن اتحاد الكرة أجّل مباراتين لفريق الزمالك في بطولة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى، بسبب الارتباط بخوض لقاء جينيراسيون في لقاء العودة لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد قرار ”كاف“ بإعادة المباراة يوم 24 أكتوبر على أحد ملاعب القاهرة.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد إنبي والمقاولون العرب، والمقرر لهما يومي 23 و27 أكتوبر المقبل، لارتباط الزمالك بخوض مباراة جينيراسيون فوت يوم 24 من نفس الشهر.

ونفت اللجنة تأجيل لقاء الزمالك أمام الأهلي يوم 19 أكتوبر خاصة أن موعد اللقاء لا يتعارض مع موعد لقاء جينيراسيون، كما نفت وجود طلب رسمي من الزمالك لتأجيل اللقاء، وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد تمسك بتأجيل لقاء الأهلي، لكنه تراجع وأكد أنه يرحب بخوض اللقاء في موعده.

وقال ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية: “تركيزنا الآن بالكامل ينصب على تخطي بطل السنغال (بعد 5 أيام من القمة ضد الأهلي) وليس في نتيجة القرعة“.

وأضاف المدرب الصربي بقوله: “أعد جماهير الزمالك بالتأهل لدور المجموعات ولا أستطيع الراحة الآن إلا بعد تحقيق الفوز“.

وتابع قائلًا: “كنت أتمنى خوض المواجهة مع الفريق السنغالي في موعدها الأصلي، الأسبوع الماضي، لكن عدم حضوره للاستاد جعل المباراة تتأجل“.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في التدريبات يوم السبت بشكل طبيعي، على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلي في الجولة الرابعة.

ويلاقي النادي الأهلي منافسه الزمالك، يوم السبت، 19 أكتوبر، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.