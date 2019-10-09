هل تنفرج أزمة الأهلي المصري وتركي آل الشيخ؟

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا جديدًا في علاقة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية والأفريقية عبر التاريخ.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ تمنى خلاله الشفاء للخطيب بعد أنباء عن حاجة رئيس الأهلي لتدخل طبي وجراحي جديد بسبب آلام الظهر التي يعاني منها.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي إمكانية انتهاء أزمة الأهلي المصري مع تركي آل الشيخ بعد خلافات حادة دامت خلال الفترة الأخيرة:

تطور جديد.. وتقارب العلاقات

شهدت العلاقات بين الخطيب وآل الشيخ تطورًا جديدًا وتقاربًا للعلاقات بين الطرفين.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“ بعد ساعات من تصريحات أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد الخطيب وهاجمه بضراوة ولكن آل الشيخ خالف التوقعات وكتب قائلًا:“الكابتن الخطيب له وعليه .. نتفق ونختلف .. لكنني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أدعمه وأسانده في تلك الحالة، نتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام“.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية تمنى خلاله الشفاء للخطيب بعد أن علم بمرضه وحاجته للتدخل الجراحي من جديد.

ولم يعلن الأهلي عن أي قرارات ضد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي بعد أن ظهر مع آل الشيخ في حفل سحور رمضاني في فيلا المذيع عمرو أديب.

شوبير والقيعي يؤكدان الانفراجة

أكدت ردود الفعل الصادرة عن بعض الإعلاميين والأشخاص المقربين من النادي الأهلي وجود انفراجة في الأزمة وعلى رأسهم أحمد شوبير وعدلي القيعي.

ووصف أحمد شوبير مساندة آل الشيخ لمحمود الخطيب في أزمة هجوم مرتضى بأخلاق الفرسان كما أشاد عدلي القيعي بموقف آل الشيخ في الأمر مؤكدًا أنه موقف شهم ونبيل من مالك ألميريا رغم ما يتردد من وجود خلافات.

أزمة حادة

نشبت أزمة حادة بين تركي آل الشيخ والخطيب وتحولت العلاقة من دعم كامل إلى عداء واضح.

وساند آل الشيخ الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي في نوفمبر 2017 ثم تم اختياره رئيسًا شرفيًا للنادي بجانب دعمه التعاقد مع صلاح محسن مهاجم إنبي مقابل 40 مليون جنيه بجانب تمويل تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق.

وأعلن آل الشيخ الحرب على مجلس الأهلي عبر بيانات في موقع ”فيسبوك“ للتواصل الاجتماعي وكشف عن منحه هدايا لمجلس الأهلي وساعات ثم اشترى نادي بيراميدز ودخل في صراعات مع الأهلي ومنافسة شرسة.

صلح مرتقب

يتحدث البعض عن صلح مرتقب بين الطرفين تركي آل الشيخ والخطيب وهو ما ذكرته صحيفة ”المصري اليوم“ ذائعة الصيت في تقرير لها مؤخرًا أن هناك محاولات صلح مرتقبة بين آل الشيخ والخطيب.

ورفض محمد مرجان مدير النادي الأهلي التعليق على الأمر في تصريحاته لـ“إرم نيوز“ مؤكدًا أنه لا يملك ردًا على هذا الأمر ولم يصدر أي قرار من مجلس الإدارة بهذا الصدد.

وأشار إلى أن علاقة الأهلي بالجميع قائمة على الاحترام خاصة أن القلعة الحمراء تتعامل بشكل مؤسسي وليست بشكل فردي.

وقال الصحفي المصري أبو المعاطي زكي إن مبادرة آل الشيخ تركت صدى كبيرًا بين جماهير الأهلي موضحًا أن الشيطان من أفسد العلاقات بين آل الشيخ والخطيب وتحدث عن وجود كفيل للنادي الأهلي.

وأوضح أن آل الشيخ أحرج رئيس الزمالك بدعمه في مواجهة هجومه ضد مرتضى منصور مؤكدًا أن ظهور آل الشيخ في مقطع الفيديو يعكس مدى حبه للخطيب وجماهير الأهلي.