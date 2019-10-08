تسريب قرار ”الكاف“ بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون

كشفت إذاعة أون سبورت إف إم المصرية عن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بخصوص أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي التي اندلعت بعدما رفض الأخير التوجه لملعب المباراة تنفيذا لخطاب الكاف بتأجيلها ونقلها من القاهرة للأسكندرية.

وبحسب أون سبورت إف إم نقلا عن مصادر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإن الكاف قرر إقامة المباراة مرة أخرى.

وبذلك استبعد الكاف فكرة إعلان صعود الزمالك لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، واعتبار الفريق السنغالي منسحبا.

مرتضى منصور يستبق القرار..

وكان نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، قد كشف موقفه في حالة صدور قرار من الأتحاد الأفريقي لكرة القدم القدم ”الكاف“ ، بإعادة لقاء الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء العودة لدور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، أو اعتبار الفريق السنغالي متأهلا لدوري المجموعات للبطولة، وتحويل الزمالك للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، والتي يحمل لقبها بعد أن فاز بها في النسخة الماضية عبر حساب نادي نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح

وكان نادي جينيراسيون بطل السنغال قد رفض خوض لقاء العودة أمام الزمالك ، بسبب نقل اللقاء إلي ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من أقامته في القاهرة بدون جماهير ، بسبب الأوضاع الأمنية في مصر ، حيث كان يتزامن اللقاء من وجود دعوات للخروج في مظاهرت ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، وسافر الفريق السنغالي إلي بلاده ورفض كل محاولات مسئولي الزمالك والكاف لخوض اللقاء ، وتمسك بلوائح البطولة التي تنص علي أبلاغ الفريق الضيف بتغيير الملعب قبل 10 أيام من موعد اللقاء .

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، في تصريحات تلفزيونية “ الزمالك سيتقبل أي قرار من الكاف سواء بإعادة اللقاء حتي لو تقرر أقامته في السنغالي أو إعتبار جينيراسيون فوت متأهل للمشاركة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتحويل الزمالك لللكونفدرالية ، لكن النادي لن يتنازل عن حقه وسيتم تصعيد الأمر إلي الأتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ ، وإلي المحكمة الرياضية الدولية ، لان أي قرار ضد القلعة البيضاء سيكون فيه ظلم كبير وبلطجة ، وسنفضح هذه الأمور أمام العالم ، ونحصل علي حقنا الطبيعي بالطرق القانونية ، لاننا نفذنا قرار الكاف الذي أبلغنها به بخطاب رسمي .

وأضاف مرتضى “ الزمالك لن يكون ضحية للأهلي وصراع أحمد أحمد رئيس الكاف ، وعمرو فهمي السكرتير العام السابق في الأتحاد الأفريقي ، الأول لديه حالة من الرعب من الأخير بسبب البلاغات التي قدمها ضده في الفترة الأخيرة ، ولكن ماذنب الزمالك حتي يدفع ثمن هذا الصراع ، أثق في أن المسئولين عن أصدار القرار في الكاف لن يبيعوا ضمائرهم بسبب انتمائهم لهذه الدول مع أحترامي لفاطمة سامورا، المباراة تعاد لو حدث هناك شغب“.

وتابع مرتضى “ الكاف رفض إعادة لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بين الترجي التونسي والوداد المغربي ، رغم أن الأخير تعرض لظلم كبير بسبب تقنية الفار ، فكيف يعيد لقاء الزمالك والفريق السنغالي ؟ ولا توجد أي خطأ من جانبنا ، بالعكس الفريق السنغالي لم يحضر الاجتماع الفني وتعنت ورفض السفر إلي الإسكندرية رغم توفير كل الإمكانيات له ، الزمالك هو من تعرض لمعاملة سيئة في السنغال“.

مرتضى: الزمالك يعاني بسبب الإصابات

وبسؤاله عن تراجه مستوي فريق الزمالك قال مرتضى: ”الفريق به أزمة فنية بسبب الإصابات وإيقاف بعض العناصر الرئيسية، وسيتم تجاوز هذه المرحلة بداية من لقاء الأهلي، فريق الأهلي تعرض لخسائر كبيرة عندما رحيل عبدالله السعيد فقط عن صفوف الفريق ونحن غاب عنا طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود علاء متأكد أن الزمالك عندما سيواجه أف سي مصر في الدور الثاني لبطولة الدوري سيفوز بنتيجة كبيرة تصل إلى 8 أو 9 أهداف“.

وأضاف مرتضى: “ تم احتواء أزمة جنش لتوفير الهدوء داخل الفريق، رغم محاولات ممدوح عباس، لإشعال الأزمة مجددا حيث تواصل مع اللاعب وقال له أنا تحت أمرك وهديلك اللي أنت عايزه، حتي يستمر في التمرد على الزمالك ، نفاضل بين ثلاثة مدربين لاختيار أحدهم، لمعاونة ميتشو في الجهاز الفني ولكن لن نعلن الأسماء في الوقت الحالي“