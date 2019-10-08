قصة صورة ياسمين الخطيب مع محمد صلاح

أثارت صورة للاعب المصري محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، مع الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها بشكل واسع مع تعليقات بعضها ساخر، والآخر داعم للفرعون المصري.

ونشرت الإعلامية ياسمين الخطيب على حسابها الرسمي بتويتر صورة تجمعها بنجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك خلال حفل مجلة GQ Men Of the Year 2019 بدبي.

And finally we met.. Mo Salah – GQ Men Of The Year 2019@MoSalah pic.twitter.com/syBtIZBcrE — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) October 7, 2019

وعلقت الخطيب على صورتها مع صلاح قائلة ”أخيرًا التقينا، مو صلاح، حفل رجال العام“، وذلك على خلفية اختيار النجم المصري ليحصل على لقب رجل العام خلال الحفل بدبي.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد كشفت التطورات الأخيرة في الإصابة التي لحقت بالنجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في نهاية مباراة فريقه، أمام ليستر سيتي بملعب أنفيلد.

آخر تشخيص لإصابة ”صلاح“

وسقط صلاح على الأرض متأثرًا بتدخل عنيف من جانب لاعب ليستر حمزة تشودري، وذلك في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي انتهى لصالح ليفربول 2-1 في الوقت القاتل من المباراة.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن إصابة صلاح ليست خطرة كما توقع كثيرون، خاصة بعد تصريحات الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد المباراة، والتي أكد خلالها تخوفه من خطورة الإصابة التي تعرض لها صلاح.

وأكدت الصحيفة، أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل، وأن الفحوصات الأولية أشارت إلى أنها ليست إصابة خطرة على الإطلاق، على العكس من التكهنات التي خرجت بعد المباراة.

وسوف يتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز، لمدة أسبوعين تقريبًا، نتيجة فترة التوقف الدولي، وستكون أولى مباريات ليفربول أمام مانشستر يونايتد، يوم الأحد 20 أكتوبر في ملعب ”أولد ترافورد“.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بالفوز في المباريات الثماني التي خاضها.

مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا❤️❤️❤️ pic.twitter.com/CgM7w1xKXY — Mohamed Salah (@MoSalah) September 24, 2019

الخلاف بين صلاح والمنتخب المصري

ودخلت العلاقة بين اتحاد الكرة المصري والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري من طرف ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من طرف آخر، في نفق مظلم.

وكان مصدرمطلع داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر قد صرح لـ“إرم نيوز“: ”محمد صلاح تلقى مكالمة هاتفية من حسام البدري، للحديث عن انضمامه لمنتخب مصر في معسكر أكتوبر الذي يتخلله لقاء ودي مع بتسونا، لكن اللاعب رفض وأكد أنه لا يفضل الانضمام للمنتخب في الوقت الحالي بسبب حزنه من تجاهل التصويت له من قبل اتحاد الكرة في جائزة أفضل لاعب في العالم“.

وأضاف المصدر: ”البدري أجرى محاولات عديدة مع اللاعب لإقناعه بالانضمام لمعسكر المنتخب، وأغراه بالحصول على شارة الكابتن كتعويض عن أزمة التصويت، لكن اللاعب رفض خاصة أنه يتعرض لهجوم من قبل قطاع كبير من الجماهير المصرية، منذ أزمة مساندة عمرو وردة بالإضافة إلى أزماته المتكررة مع اتحاد الكرة“.

وتابع: ”البدري أعلن استبعاد صلاح من معسكر أكتوبر بداعي منحه راحة من أجل عدم تصعيد الأزمة، على أمل أن ينجح عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في إقناع اللاعب بالتراجع عن قرار عدم الانضمام لمنتخب مصر، وحتى لا يبدأ عهده مع المنتخب بالصدام المباشر مع أهم لاعب في الفريق“.

وأردف المصدر: ”في حالة رفض صلاح الاستجابة لمحاولات اتحاد الكرة سيتم تصعيد الأزمة لرئاسة الجمهورية من أجل التدخل، خاصة أن أي قرار يخص استبعاد صلاح نهائيًا من المنتخب على خلفية رفضه الانضمام في الوقت الحالي سيتسبب في أزمة كبيرة لمصر في وسائل الإعلام العالمية، لأنه الآن محط أنظار العالم بعد أن بات ضمن قائمة الأفضل في العالم للعام الثاني علي التوالي، ويعتبر سفيرًا لبلاده في الخارج“.

يذكر أن محمد صلاح قام بحذف صفته كلاعب في منتخب مصر من على صفحته في موقع ”تويتر“ واكتفائه بصفته كلاعب في ليفربول، ونشر بعدها صورة له مع علم مصر وكتب ”مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفو“.