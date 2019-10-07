إحالة فريق السوشيال ميديا في اتحاد كرة السلة المصري إلى التحقيق بعد سخريتهم من مرتضى منصور (صور)

قال الاتحاد المصري لكرة السلة إنه أحال فريق السوشيال ميديا الخاص به إلى التحقيق مع إيقافهم عن العمل بعد تغريدة نشرت على حساب الاتحاد في تويتر تسخر من رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وغرد اتحاد السلة المصري :“قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة إيقاف فريق عمل السوشيال ميديا وتحويله إلى التحقيق ويأسف مجلس الإدارة لما بدر من أحد أشخاص فريق الميديا ويؤكد احترامه لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس إدارته“.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة إيقاف فريق عمل السوشيال ميديا وتحويله إلى التحقيق ويأسف مجلس الإدارة لما بدر من أحد أشخاص فريق الميديا ويؤكد احترامه لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع أعضاء مجلس إدارته. pic.twitter.com/3eJZfjc7jE — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) October 7, 2019

كان حساب الاتحاد المصري لكرة السلة قد غرد برابط خبر لتصريحات مرتضى منصور عن لاعب الفريق السابق محمود عبدالمنعم كهربا مع عبارة ”الي بيعمل مبيقولش“.

كان مرتضى منصور قد هدد النادي الأهلي المصري في تصريحات تلفزيونية بضم لاعبيه حال تعاقد الأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق.

تصريحات مرتضى..

وكشف مرتضى منصور، عن موقفه من رحيل أو بقاء الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، خاصة بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق إف سي مصر، في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري العام المصري لكرة القدم موسم 2019/2020، وخسارة أول نقطتين في الصراع مع الأهلي وبيراميدز على صدارة البطولة المحلية.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”ميتشو مستمر في تدريب الزمالك حتى نهاية الموسم، ولا توجد أي نية لرحيله في الوقت الحالي حتى لو خسر في لقاء القمة أمام الأهلي في الأسبوع الرابع للدوري، أليس هو المدرب العبقري الذي كانت تتغنى به الجماهير البيضاء منذ أيام قليلة، لقد تعادل مع فريق في الدوري وليس مركز شباب، كما أنه لن ينزل إلى أرض الملعب لإحراز أهداف بدلًا من عمر السعيد مهاجم الفريق، المطلوب من المدرب هو إيصال المهاجمين إلى المرمى وخلق فرص للتهديف“.

وأضاف مرتضى: ”أزمة ميتشو تتلخص في أن كل تركيزه كان منصبًّا تجاه لقاء الأهلي المقبل في الدوري، وهذا خطأ، كل لقاء له أهميته ويساوي ثلاث نقاط مثل لقاء القمة، لن نذبح المدير الفني بسبب خطأ في لقاء واحد.. الجماهير كانت تهاجمني عندما أجري تغييرات للمدربين في وسط الموسم، ميتشو أفضل 100 مرة من فايلر المدير الفني للأهلي، وأؤكد لجماهير القلعة البيضاء أن القادم أفضل وعليهم دعم الفريق، الزمالك خاض لقاء إف سي مصر وينقصه عدد كبير من الأساسيين وكل لاعبي الفريق لم يقدموا حتى الآن 5% من مستواهم الفني والبدني، وكان هناك بعض الغرور تسبب في التعادل، وهناك من انتفخ بعد الانضمام للمنتخب، وسنوقع عليهم عقوبات مالية“.

وتابع: ”كل التركيز حاليًا منصب على لقاء الأهلي المقبل في بطولة الدوري العام ونسعى إلى تحقيق الفوز لاستعادة صدارة الدوري، وتعويض خسارة بطولة السوبر، قد يحدث بعض التعديل في الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرؤية إدارة النادي، وسيكون بشكل محدود ونقدم كل الدعم لميتشو ونثق أنه قادر على قيادة الفريق لتحقيق البطولات التي ننافس عليها هذا الموسم“.

وأردف: ”هناك من أظهر شماتة كبيرة بعد التعادل أمام إف سي مصر، أؤكد لهم أننا في بداية الموسم والمشوار طويل وسيكون الرد بتحقيق كل البطولات التي نشارك فيها هذا الموسم“.

عن قناة الزمالك، قال مرتضى: ”غدًا سنتسلم الاستوديو الجديد، والقناة ستنطلق خلال 10 أيام وستكون بنفس طاقم العمل الحالي لبرنامج الزمالك اليوم، فضلنا أن تكون لمدة 4 ساعات بدلًا من 24 ساعة، ولن تفرض علينا الشركة الراعية أي أسماء في فريق العمل، وسيكون هناك جلسة لوضع حل لتجاوزات المعلقين على مباريات الفريق في البطولات المحلية“.

من جانب آخر، أكد مرتضى منصور أن عقد محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، سيتم تجديده الأسبوع المقبل، بعد أن اعتذر اللاعب عن الهجوم الذي قام به ضد الإدارة، بسبب عدم الحصول على مقدم تعاقده مع النادي.

وأشار: ”حدث عتاب بيني وبين جنش بسبب تصريحاته الأخيرة واللاعب أبدى ندمه واعتذر لجماهير النادي، وقررنا تعديل عقده خلال الأسبوع المقبل بالإضافة إلى عقود كل من محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة، وأتمنى عودته سريعًا إلى الملاعب وإلى منتخب مصر“.

يذكر أن فريق الزمالك سقط في فخ التعادل مع مضيفه إف سي مصر الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء والشهرة بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة للدوري المصري لكرة القدم.