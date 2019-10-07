أليو ديانغ يعلن التمرد على النادي الأهلي المصري.. وفايلر يطلب صفقتين في الدفاع

عبر أليو ديانغ، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، عن غضبه من الاستبعاد غير المبرر من تشكيل الأهلي في مباريات بطولة الدوري العام، من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، خاصة أنه يؤدي المطلوب منه في التدريبات ولا يجد أي مبرر لخروجه من التشكيل.

ديانغ غاضب من فايلر

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”ديانغ عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، وطلب تفسيرًا لاستبعاده من قائمة الفريق في مباريات الدوري منذ بداية الموسم، رغم أنه يقدم مستوى جيدًا جدًّا في التدريبات، وتلقى إشادة كبيرة من الجماهير الحمراء والمحللين بعد مشاركته بشكل أساسي في لقاء كانو سبورت في بطولة دوري أبطال أفريقيا“.

وأَضاف المصدر: ”ديانغ أكد أنه لا يقبل الطريقة التي يتعامل بها فايلر معه، خاصة أنه مهدد بفقدان مكانه في منتخب مالي إذا استمر استبعاده من تشكيل الأهلي، وطلب اللاعب تفسيرًا مقنعًا لما يحدث له داخل النادي، خاصة أنه رفض عروض احتراف من أوروبا من أجل أن ينضم للأهلي ويشارك بشكل أساسي ويساهم في الفوز ببطولات مع النادي“.

وتابع: ”عبدالحفيظ طلب من ديانغ عدم افتعال أزمات مع فايلر والتحلي بالصبر حتى يحصل على فرصته كاملة، خاصة أن الصدام مع المدير الفني سيكلفه التجميد على دكة البدلاء، ووعده بالحديث مع فايلر عن مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة“.

فايلر يطلب دعم الدفاع

من جانب آخر اشتكي رينيه فايلر، من وجود نقص شديد في خط دفاع الفريق؛ ما سيتسبب في أزمة كبيرة خلال الموسم الحالي مع توالي المباريات المحلية والأفريقية وسقوط أكثر من لاعب في مصيدة الإصابات، خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يضعها الجهاز الفني وإدارة النادي كهدف أول هذا الموسم من أجل إرضاء الجماهير الحمراء، والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي غاب عنها الفريق منذ آخر مشاركة عام 2013 ، عندما توج بآخر لقب في دوري الأبطال في نهاية الجيل الذهبي بقيادة محمد أبوتريكة.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”فايلر طلب عقد جلسة مع لجنة التخطيط في النادي خلال فترة توقف الدوري الحالية، من أجل الحديث عن الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وسيطلب فايلر التعاقد مع صفقتين في خط الدفاع من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع الذي يعد أبرز نقاط ضعف الفريق في الموسم الحالي، في ظل الإصابات المتكررة للاعبي هذا المركز سعد سمير ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم“.

وأضاف المصدر: ”فايلر يحذر لجنة التخطيط بالأهلي من عدم دعم خط الدفاع بصفقتين سوبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأهل الفريق للأدوار الحاسمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة أندية من المستوي الأول في القارة، وحتي لا يتكرر سيناريو المواسم المقبلة بخسارة البطولة بسبب الأخطاء الدفاعية“.

تحسن حالة السولية

ومن جانب آخر، كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف عمرو السولية، لاعب الفريق، الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وأكد الجهاز الطبي أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير، وأن اللاعب يعاني إصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.