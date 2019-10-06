نادي الزمالك يستقر على عودة طارق يحيى للجهاز الفني بعد التعادل مع إف سي مصر

استقر مسؤولو نادي الزمالك على إجراء بعض التغييرات في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الذي يقوده الصربي ميتشو، بعد التعادل مع إف سي مصر مساء الأحد في بطولة الدوري.

وأكد مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة أجرى اتصالًا بطارق يحيى المدير الفني السابق للفريق، طالبه خلاله بالعودة للجهاز الفني مرة أخرى لتولي منصب المدرب العام مع صلاحيات فنية واسعة.

واتفق مرتضى مع طارق يحيى على أن يكون هو صاحب الكلمة الأولى في الجهاز الفني ووافق الأخير على طلب رئيس الزمالك، ومن المنتظر الإعلان عن القرار خلال الساعات القليلة القادمة.

كان طارق يحيى قد تولى المهمة بشكل مؤقت مع بداية الموسم، بعد رحيل خالد جلال بنهاية الموسم المنصرم.

وقاد يحيى الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ46 لدوري أبطال أفريقيا، وفاز بسباعية نظيفة.

قرارات سريعة بعد التعادل المفاجئ

وكان مجلس إدارة الزمالك قد اتخذ عدة قرارات سريعة بعد التعادل مع إف سي مصر، أبرزها إيقاف مستحقات لاعبي الفريق، واستدعاء الصربي ميتشو لعقد جلسة عاجلة مع رئيس النادي، اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر ”إرم نيوز“ أن مجلس الزمالك يرى أن هناك انهيارًا في أداء الفريق وعدم التزام من اللاعبين داخل الملعب، كما أن الروح غابت عنهم ما ساهم في ظهور الفارس الأبيض بمستوى متواضع في الـ3 مباريات الماضية.

ميتشو يغيب عن المؤتمر الصحفي وينفعل على اللاعبين

غاب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إف سي مصر، كما أفادت مصادر ”إرم نيوز“ أن المدرب انفعل على اللاعبين في غرفة خلع الملابس موجهًا اللوم لهم على الاستهتار بالفريق المنافس وعدم الالتزام بالتعليمات.

وكان ميتشو قد أجرى 7 تغييرات على تشكيل الزمالك في مباراة إف سي مصر، وذلك بسبب خوفه من حصول بعض اللاعبين الأساسيين على الإنذار الثالث ومن ثم الغياب عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، يوم 19 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وسقط فريق الزمالك، في فخ التعادل مع مضيفه اف س مصر الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة للدوري المصري لكرة القدم.

دخل الزمالك اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 15 عن طريق المغربي أشرف بن شرقي.

وحاول لاعبو الفارس الأبيض استغلال فارق الخبرات والإمكانيات بينهم وبين لاعبي المنافس والتي تصب في صالحهم، إلا أن اف سي مصر نجح في إدراك التعادل مع حلول الدقيقة 45 عبر عمر حبشي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكثف لاعبو الزمالك من هجماتهم في شوط المباراة الثاني على أمل تسجيل هدف الفوز، قابله ميل أداء اف سي مصر للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الزمالك دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بيراميدز الوصيف والمقاولون العرب الثالث ونقطتين عن الأهلي المتصدر، بينما ارتفع رصيد اف سي مصر إلى نقطتين في المركز الخامس عشر.