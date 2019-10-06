موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: رمضان صبحي على أعتاب الرحيل وجلسة صلح بين مرتضى منصور وجنش

أسدل الستار على يوم حافل بالأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية بعد ختام منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري بإقامة 4 مباريات بجانب إعلان قائمة المنتخب الأولمبي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019، في السطور القادمة:

الزمالك يسقط في فخ إف سي مصر

اختتمت منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري اليوم الأحد بعدما أقيمت 4 مباريات بدأت بفوز صعب للجونة على ضيفه مصر المقاصة بهدف سجله حسني فتحي لاعب المقاصة في شباكه ليحصد الجونة أول انتصار له بالدوري

وأكد المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني للجونة سعادته بتحقيق الفوز الأول بالدوري كما شدد على ضرورة العمل بقوة خلال فترة توقف الدوري رغم غياب بعض لاعبيه للانضمام للمنتخبات.

وتوقفت انتصارات فريق بيراميدز أمام طلائع الجيش بعد التعادل بهدفين لكل منهما في الجولة نفسها وتعادل حرس الحدود مع طنطا بهدف لكل منهما.

وأكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أن فريقه تعرض لظلم واضح نتيجة خوض 3 مباريات في أسبوع واحد وهو ما تسبب في إرهاق لاعبيه بصورة كبيرة.

وأثار اللاعب كريم طارق نجم الطلائع الجدل بارتداء قناع للوجه ”سبايدر مان“ عقب تسجيل الهدف الثاني لفريقه في لقاء بيراميدز ونال إنذارًا وأصبح اللاعب حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفاله الغريب.

واختتم اليوم بمباراة الزمالك وإف سي مصر التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما بعدما تقدم أشرف بن شرقي للزمالك وتعادل إف سي مصر بهدف عمر الحبشي ليرتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط بقيادة المدرب الصربي ميتشو وارتفع رصيد إف سي مصر إلى نقطتين بقيادة المدرب عبدالناصر محمد.

رمضان صبحي على أعتاب الرحيل

أصبح رمضان صبحي نجم الأهلي على أعتاب الرحيل بعدما تلقى عرضًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي لضمه في شهر يناير المقبل أو الموسم الجديد على أقصى تقدير.

ويترقب مسؤولو الأهلي الموقف النهائي لرمضان خاصة أن إعارة اللاعب تمتد لنهاية الموسم الحالي ويميل اللاعب للعودة للدوري الإنجليزي ولكن بعد نهاية الموسم.

وخاض الفريق الأحمر تدريباته دون راحة عقب الفوز على أسوان بخماسية مقابل هدف واحد، وشارك محمود متولي مدافع الفريق في جانب من المران بينما يخضع عمرو السولية لاعب الوسط لاشعة لحسم فترة غيابه بعد إصابته.

جنش في الزمالك لمصالحة مرتضى منصور

تواجد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك في مقر القلعة البيضاء من أجل إنهاء أزمة خلافه مع إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأعلن مرتضى منصور أن جنش اعتذر له في اتصال هاتفي عن إثارة أزمة المستحقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي

استدعى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، 28 لاعبًا لخوض معسكر مغلق بداية من غدٍ الاثنين ويشهد لقاءين وديين ضد جنوب أفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الجاري.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الجهاز الفني يتابع حالة ثنائي الأهلي محمد محمود وكريم وليد نيدفيد للوقوف على برنامجهما العلاجي كما أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون سيخضع لكشف طبي قبل اختيار القائمة النهائية وإرسالها للكاف يوم 29 أكتوبر الجاري.

وضمن قائمة المنتخب الأولمبي في حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحي (الزمالك) – مصطفى شوبير (الأهلي) وفي خط الدفاع: محمود مرعي وأحمد رمضان (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – أسامة جلال (إنبي) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد أيمن ومحمد صادق (الإسماعيلي) – كريم العراقي (المصري البورسعيدي)- أحمد أبو الفتوح (سموحة) وفي خط الوسط: أكرم توفيق وأحمد حمدي (الجونة) – غنام محمد (الإنتاج الحربي) – فوزي الحناوي وناصر ماهر (سموحة) – عمار حمدي ورمضان صبحي (الأهلي) – عبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم (الإسماعيلي) – طاهر محمد طاهر (المقاولون) – إمام عاشور (الزمالك) وفي خط الهجوم: مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ريان (الجونة) – ناصر منسي (الطلائع).

أزمة الملاعب تتجدد بالدوري

تجددت أزمة الملاعب بالدوري بعد أن رفض ملعب بتروسبورت استضافة مباريات الأهلي والزمالك واي لقاءات بحضور الجمهور.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا أكد خلاله التزامه بالمواعيد الموضوعة من قبله لمباريات الدوري الممتاز وضرورة أن يكون للمسابقة الأولى في مصر مواعيد منضبطة ومعروف وقت انطلاقها وختامها.

وقال البيان: ”حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعدًا لانطلاق الدوري في 21 سبتمبر الماضي في حين تمت الإشارة إلى شهر مايو المقبل لختام المسابقة لحين تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد نهائي البطولات الإفريقية حتى يتسنى تحديد موعد نهاية الدوري بكل دقة“.

وأضاف: ”يود الاتحاد المصري الإشارة إلى أن أي تعديلات جرت على الملاعب المحددة في الجدول جاءت بطلب من الجهات الأمنية ، كما يجدر الإشارة إلى ما ورد في لائحة المسابقة من أن تحديد الملاعب مسئولية الأندية مسئولية كاملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، دون تدخل اتحاد كرة القدم في ذلك“.

واختتم البيان: ”يأتي هذا التوضيح المهم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على ضرورة تضافر جهود عناصر اللعبة كافة من أجل الخروج بمسابقة الدوري بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية ومكانتها الكبيرة“.