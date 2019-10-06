ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة (صورة)

أهدى الزمالك وبيراميدز صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للأهلي حامل اللقب عقب تعادلهما 1-1 مع نادي مصر و2-2 مع طلائع الجيش على الترتيب في ختام الجولة الثالثة، اليوم الأحد.

وأحرز هدف الزمالك أشرف بن شرقي بعد ربع ساعة من البداية بعد تمريرة من يوسف إبراهيم (أوباما) أعتقد بعدها مدافعو نادي مصر أن المهاجم المغربي في وضع تسلل لكنه أودعها شباك الحارس وليد توفيق بسهولة.

وأدرك عمر حبشي التعادل لنادي مصر قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية حوّلها بقوة داخل شباك محمد عواد حارس الزمالك.

وفي وقت سابق، اليوم، سجل كل من طلائع الجيش، وبيراميدز، هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع في تعادلهما 2-2.

وخاض بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد محمد فتحي لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بيراميدز الوصيف، و“المقاولون العرب“ الثالث ونقطتين عن الأهلي المتصدر.

بينما ارتفع رصيد ”إف سي“ مصر إلى نقطتين في المركز الخامس عشر.

ويحلّق الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري منفردًا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: