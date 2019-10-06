الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام إف سي مصر ويتراجع في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

سقط فريق الزمالك، في فخ التعادل مع مضيفه اف س مصر الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة للدوري المصري لكرة القدم.

دخل الزمالك اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 15 عن طريق المغربي أشرف بن شرقي.

وحاول لاعبو الفارس الأبيض استغلال فارق الخبرات والإمكانيات بينهم وبين لاعبي المنافس والتي تصب في صالحهم، إلا أن اف سي مصر نجح في إدراك التعادل مع حلول الدقيقة 45 عبر عمر حبشي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكثف لاعبو الزمالك من هجماتهم في شوط المباراة الثاني على أمل تسجيل هدف الفوز، قابله ميل أداء اف سي مصر للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الزمالك دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بيراميدز الوصيف والمقاولون العرب الثالث ونقطتين عن الأهلي المتصدر، بينما ارتفع رصيد اف سي مصر إلى نقطتين في المركز الخامس عشر.