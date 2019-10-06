بيراميدز يقتنص تعادلًا مثيرًا من طلائع الجيش ويبتعد عن صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

سجل كل من طلائع الجيش وبيراميدز هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع في تعادلهما 2-2 ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وخاض بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد محمد فتحي لحصولة على الانذار الثاني.

وأحرز إيريك تراوري من بوركينا فاسو هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 65 عندما استغل تمريرة عرضية من البديل محمد فاروق الذي مر من الجهة اليمنى وراوغ أحد المدافعين ليمرر إلى تراوري الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة في شباك محمود الغرباوي حارس طلائع الجيش.

ونجح السنغالي تالا ندياي في إدراك التعادل للطلائع قبل النهاية بست دقائق قبل أن يضيف كريم طارق الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ويحتفل بعدها بارتداء قناع ”الرجل العنكبوت“ قبل أن يحصل على إنذار.

لكن فرحة طلائع الجيش لم تدم طويلًا حيث حوّل فاروق تمريرة عرضية من المخضرم عبدالله السعيد برأسه إلى الشباك بعدها بدقيقة واحدة.

ورفع الجيش رصيده إلى نقطتين من تعادلين في ثلاث مباريات.

وانفرد الأهلي، حامل اللقب، بصدارة المسابقة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متقدما بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تراجع للمركز الثاني بسبع نقاط.

ويمكن للزمالك تقاسم الصدارة مع الأهلي في حال فوزه على نادي مصر في وقت لاحق اليوم.

* أول انتصار للجونة.

وضع الجونة أول ثلاث نقاط في رصيده بالمسابقة بعد فوزه 1-صفر على ضيفه مصر للمقاصة الذي تلقى اليوم الخسارة الثانية على التوالي في ثلاث مباريات.

وتلقى المقاصة هزيمته الثانية على التوالي بعد خسارته قبل أربعة أيام أمام الزمالك 1-صفر أيضًا في الجولة الثانية.

جاء هدف الجونة عندما أرسل أحمد مجدي تسديدة قوية أراد حسني فتحي مدافع المقاصة إبعادها عن مرماه لكنها دخلت الشباك بالخطأ في الدقيقة 41.

وألغى الحكم هدفًا لعبدالله مجدي مهاجم المقاصة في الدقيقة 52 بداعي التسلل.

وفي مباراة أخرى تعادل حرس الحدود 1-1 مع ضيفه طنطا حيث تقدم الحدود بهدف عمرو الحلواني من تسديدة قوية في الدقيقة 37 قبل أن يدرك عبدالرحمن الدح التعادل لطنطا قبل نهاية الشوط الأول.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات متأخرًا بنقطة واحدة عن طنطا.