ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان (صورة)

واصل فريق الأهلي، السبت، سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم.

واكتسح الأهلي مضيفه أسوان بخمسة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد أسوان عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

أنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد أحرزهما النيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات في الدقيقتين 7 و25.

وأضاف الأهلي الهدفين الثالث والرابع عبر حمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة من ضربة جزاء في الدقيقتين 59 و66.

ومع حلول الدقيقة 67 قلص أسوان النتيجة عبر الإثيوبي أوميد أوكري، قبل أن يسجل رمضان صبحي الهدف الخامس في الدقيقة 86.