النادي الأهلي يكتسح أسوان بخماسية في الدوري المصري

اكتسح النادي الأهلي نظيره أسوان 5-1 ليواصل انتصاره الثالث تواليًا بالدوري، في مباراة الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة الـ9 ليتصدر الدوري بـ“العلامة الكاملة“ منتظرًا نتائج بيراميدز والزمالك أصحاب الـ6 نقاط من مباراتين في الوصافة.

وتجمد رصيد نادي أسوان عند نقطة واحدة في المركز الـ14 بترتيب جدول المسابقة.

سجل للأهلي جونيور أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد مجدي ”أفشة“ ورمضان صبحي في الدقائق 7 و25 و59 و66 و85، بينما جاء هدف أسوان عن طريق أومبيد أوكري في الدقيقة 67.