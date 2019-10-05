قائمة منتخب مصر لمباراة بوتسوانا‎

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري المدير الفني الجديد، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي.

وضمت القائمة 19 لاعبًا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيغيه وأحمد حسن كوكا.

وضمت القائمة:محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم 23 لاعبًا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمي على مباراة بتسوانا الودية لتحقيق أكبر مكاسب فنية.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب المصري قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي للرغبة في إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتى يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة.

كما حرص الجهاز الفني على التعامل مع المشاكل التي واجهته في مركز رأس الحربة واختيار لاعبين لا يلعبون بصفة أساسية مع أنديتهم إلا أنهم يجيدون اللعب تحت الضغط، وباعتبارهم هم أفضل المتاح في الفترة الحالية