عمرو الجنايني يضع خطة إنهاء الأزمة بين محمود الخطيب ومرتضى منصور

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لشبكة ”إرم نيوز“، أن عمرو الجنايني يبذل مجهودات كبيرة من أجل إنهاء الخلاف بين محمود الخطيب رئيس النادي ومرتضى منصور رئيس الزمالك، حيث كلف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجنايني بسرعة إنهاء الأزمة.

وأردف المصدر أن الجنايني اقترح على الخطيب عقد جلسة تجمعه بمرتضى منصور في منزل رئيس الاتحاد المصري، إلا أن الخطيب رفض الاقتراح وتمسك بخروج مرتضى منصور لوسائل الإعلام وتقديم اعتذار له وللنادي الأهلي عمّا بدر منه خلال الفترة السابقة كشرط أساسي للتصالح.

فيما طلب الجنايني من مرتضى منصور تغيير الخطاب الإعلامي تجاه محمود الخطيب لإفساح الطريق أمام أي محاولة تصالح كمحاولة أخيرة من الجنايني لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وحل الأزمة قبل الخطوات التصعيدية التي ينوي النادي الأهلي اتباعها تجاه مرتضى منصور.

حيث يجهز مسؤولو النادي الأهلي ملفًا كاملًا عن تجاوزات رئيس نادي الزمالك لتقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لتوقيع عقوبات على مرتضى منصور، وهو ما يحاول المسؤولون عن اللعبة في مصر منعه من أجل صورة مصر والرياضة المصرية.