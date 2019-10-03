ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية (صورة)

حقق الزمالك فوزه الثاني على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مستضيفه مصر للمقاصة ليشارك الأهلي وبيراميدز صدارة المسابقة بعد نهاية الجولة الثانية اليوم الخميس.

وسجل هدف الزمالك والمباراة الوحيد أحمد سيد (زيزو) في الدقيقة 56 عندما انطلق من منتصف الملعب دون أن يقابله أحد من مدافعي المقاصة ليطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك محمود حمدي حارس المقاصة.

ورفع الزمالك رصيده إلى ست نقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلي بينما تجمد رصيد المقاصة عند ثلاث نقاط.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري كاملًا: