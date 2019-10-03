موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. أزمة الخطيب ومرتضى في الطريق للفيفا.. والبدري يحسم موقف صلاح

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية للدوري المصري لكرة القدم، بعد أن فاز بيراميدز على حساب طنطا بنتيجة 2-1 كما فاز الزمالك على المقاصة بهدف نظيف.

وتستعرض ”إرم نيوز“ موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019:

الزمالك والمقاصة

حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا على حساب مضيفه مصر المقاصة بنتيجة 1-0، اليوم الخميس، في الجولة الثانية للدوري، وسجل للزمالك أحمد سيد زيزو بينما غادر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك للإصابة.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط بقيادة مدربه الصربي ميتشو، وتجمد رصيد المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو عند 3 نقاط.

وفاز بيراميدز على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 6 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر وتجمد رصيد طنطا عند 3 نقاط.

وأكد ديسابر بعد المباراة أنه سعيد بفوز فريقه ويتمنى المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

أزمة الخطيب ومرتضى في الطريق للفيفا

أصبحت أزمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في طريقها للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

ويدرس مجلس الأهلي في اجتماعه غدًا الجمعة تصعيد أزمة تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب للفيفا؛ لمخالفته الميثاق الأولمبي ومبدأ اللعب النظيف.

وتقدم الأهلي بعشر شكاوى لجهات مختلفة على رأسها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب واللجنة الأولمبية.

مؤشرات سلبية في أزمة الزمالك وجينيراسيون

تلقى نادي الزمالك مؤشرات سلبية في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي لم تقم بسبب عدم حضور الفريق السنغالي لملعب برج العرب بالإسكندرية لاعتراضه على نقل اللقاء.

وأرسل الاتحاد الأفريقي كاف دعوة للزمالك وجينيراسيون فوت من أجل حضور قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم 9 أكتوبر الجاري.

ويترقب مسؤولو الزمالك القرار النهائي من كاف بخصوص مصير مباراة الإياب في ظل تسريبات بأن اللائحة في صف الفريق السنغالي؛ لعدم إخطاره بتعديل مكان المباراة قبلها بعشرة أيام.

حارس الأهلي غاضب.. وفايلر يعلن قائمة لقاء أسوان

يعيش علي لطفي حارس مرمى الأهلي حالة من الغضب؛ نتيجة عدم منحه أي فرصة وخروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وخاض الأهلي تدريباته دون راحة عقب لقاء الإنتاج الحربي بالدوري الذي فاز به الفريق برباعية دون رد، وغاب عن المران حسام عاشور لاعب الوسط لظروف خاصة ومحمد الشناوي حارس المرمى للإجهاد.

وأعلن فايلر قائمة فريقه للسفر فجرًا إلى أسوان لخوض لقاء أسوان بعد غدٍ السبت في الجولة الثالثة للدوري، وضمت القائمة 23 لاعبًا هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأحمد فتحي ومحمود وحيد وعلي معلول للدفاع، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجيرالدو للوسط، وجونيور أجاي ووليد أزارو وصلاح محسن للهجوم.

البدري يحسم موقف صلاح من منتخب مصر

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من معسكر شهر أكتوبر الجاري الذي يشهد مباراة ودية ضد بوتسوانا يوم 14 من الشهر الحالي.

وأعلن البدري أن القرار جاء لمنح صلاح قسطًا أكبر من الراحة، خاصة مع تلاحم المباريات في فريق ليفربول الإنجليزي.

ووافق البدري على طلب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بضم لاعبيه لمعسكرات المنتخب الأول في الشهرين القادمين حتى نهاية بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

الإسماعيلي يهاجم الحكام في بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بيانًا رسميًا أكد خلاله رفضه القاطع لقرارات جهاد جريشة حكم مباراة المصري البورسعيدي، والتي خسرها الدراويش بنتيجة 3-1 في الدوري وعلى رأسها احتساب 3 ضربات جزاء للمصري.

وأكد الإسماعيلي عبر بيانه أن الأخطاء التحكيمية خلال اللقاء خارجة عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة.. وأضاف البيان: ”أخطاء طاقم التحكيم أثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت في خروج الفريق مهزومًا بعد تجاهل احتساب ضربتي جزاء صحيحتين لنا واحتساب 3 ضربات جزاء للمنافس تحوم حولها الشكوك“.

وقال مجلس الإسماعيلي إن صبره نفد من الأخطاء التحكيمية ولا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح المساس بحقوق ناديه المشروعة مجددًا في ظل تعاونه الكبير مع كافة عناصر المنظومة الكروية، ومن بينهما الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة بين كل الأندية.

وطالب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بإعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات المقبلة؛ من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين كل الأندية، مشددًا على ضرورة تطبيق تقنية الفيديو.

وجدد الجونة الثقة في خدمات مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني للفريق، بينما رفض نادي أسوان فكرة إذاعة المباراة ضد الأهلي فضائيًا لحين صرف جزء من مستحقاته المالية المتأخرة بعد الموافقة على البث الأرضي.