الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري

يلاقي نادي الزمالك منافسه المقاصة اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناتي ON Sport HD وTIME SPORTS.

ويملك الزمالك 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى 1/0 على الاتحاد السكندري، في حين تغلب المقاصة 3/2 على أسوان، ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين.

واستدعى المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك، 22 لاعبًا لخوض المباراة أمام مصر المقاصة، وخرج من القائمة، الظهير الأيمن حازم إمام لأسباب فنية، بجانب الجناح محمد عنتر والمدافع محمد عبدالسلام للسبب ذاته، كما يغيب يوسف إبراهيم أوباما ومحمد حسن للإصابة، ومصطفى فتحي لعدم الجاهزية.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل، ومحمد صبحي

الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود الونش، حمدي النقاز، عبدالله جمعة، ومحمد عبدالشافي

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالعزيز، محمود شيكابالا، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، كريم بامبو، وإسلام جابر

الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، وخالد بوطيب