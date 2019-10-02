ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على الإنتاج الحربي (صورة)

اكتسح النادي الأهلي ضيفه الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قدّم الأهلي مباراة كبيرة، كان الأفضل في أغلب فتراتها، ونجح في حسم الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 25.

وفرض الأهلي سيطرته الكاملة في الشوط الثاني، وأضاف ثلاثة أهداف عبر حسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي ووليد سليمان في الدقائق 56 و69 و87.

بهذه النتيجة، ارتقى الأهلي للصدارة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 3 نقاط في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: