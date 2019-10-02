موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: الخطيب يرفض رحيل عمار حمدي.. وانتهاء خلاف البدري ومتعب

شهد، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية على رأسها فوز الأهلي على الإنتاج الحربي، إلى جانب تغلب المصري البورسعيدي على الإسماعيلي وإجراء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في حفل بالإسكندرية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، ومنتخب مصر، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019:

الأهلي يتصدر الدوري.. والمصري يقهر الإسماعيلي

تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري مع مدربه السويسري رينيه فايلر بعد أن اكتسح ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (4-0) في الجولة الثانية ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وشهد اللقاء تألق رمضان صبحي الذي سجل هدف التقدم ثم أضاف حسين الشحات، والنيجيري جونيور أجاي، ووليد سليمان، أهداف الفريق الأحمر.

في المقابل، رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فكرة رحيل عمار حمدي صانع ألعاب الفريق للاتحاد السكندري، وطلب تعديل عقده خاصة أنه يملك موهبة كبيرة.

وفاز المصري البورسعيدي على ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 3-2 في الجولة ذاتها في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا من جانب الحكم جهاد جريشة الذي احتسب 3 ضربات جزاء للمصري، وطرد محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

وهاجم سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي الحكم جهاد جريشة مؤكدًا أنه تسبب بهزيمة فريقه وفقدان نقاط المباراة.

المنتخب الأولمبي في مجموعة نارية بأمم أفريقيا

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في مجموعة نارية مع: مالي، وغانا، والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية: نيجيريا، وكوت ديفوار، وزامبيا، وجنوب أفريقيا.

وتقام مباراة الافتتاح بين مصر ومالي يوم 8 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة، وعبّر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الأولمبي عن جاهزية فريقه لخوض البطولة أملًا في التأهل للأولمبياد.

نهاية خلاف البدري ومتعب

شهد حفل مراسم قرعة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا نهاية خلاف المدرب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وعماد متعب مهاجم الأهلي السابق.

وهاجم متعب البدري في الفترة الأخيرة، وأكد أنه اعتزل كرة القدم بعد خلافات مع البدري الذي حرمه من المشاركة.

وتواجد الثنائي في الحفل بالإسكندرية، وتصالحا بعد عاصفة من الخلافات بينهما.

الزمالك يفقد أوباما أمام المقاصة.. ونهاية أزمة البث

تأكد غياب يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك عن مباراة مصر المقاصة بالدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب الصربي ميتشو جاهزية الثنائي محمود عبد العزيز، ومحمد عبد الغني.

وأعلن نادي مصر المقاصة نهاية أزمة بث مباراة الزمالك بعد الوصول إلى حل للأزمة المالية مع الشركة الراعية.