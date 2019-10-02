النادي الأهلي يفترس الإنتاج الحربي برباعية ويتصدر ترتيب الدوري المصري (فيديو)

اكتسح النادي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز رمضان صبحي هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 25 بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي قفشة.

وفي الشوط الثاني أحرز حسين الشحات الهدف الثاني بعد هدية من رمضان صبحي في الدقيقة 56، ثم أحرز جونيور أجايى الهدف الثالث بعد تمريرة من علي معلول في الدقيقة 69.

واختتم وليد سليمان أهداف الأهلي، في الدقيقة 87.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري.