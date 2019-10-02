مجموعة نارية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“، برئاسة أحمد أحمد، قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 عامًا، والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر في مصر.

تشارك في البطولة 8 منتخبات هي: مصر والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى إلى الأولمبياد التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام القادم.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، مع كل من مالي والكاميرون وغانا، والمنتخب النيجيري على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا.

وتقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٢ نوفمبر المقبل على ملعبيْ القاهرة والسلام.

وشهد الحفل غياب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وحضرت السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا والمكلفة بإعادة هيكلة الكاف كممثل عن رئيس الكاف.