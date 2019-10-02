أهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي: 4-0 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم رمضان صبحي مهاجم النادي الأهلي بهدف في شباك الإنتاج الحربي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ووضع رمضان الأهلي في المقدمة في الدقيقة 25 من انفراد تام بالمرمى.

وفي الدقيقة 55 أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للفريق الأحمر، ثم عزز جونيور أجاي تقدم الأحمر بالهدف الثالث في الدقيقة 69، واختتم وليد سليمان بالهدف الرابع.

ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، إلى قيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته في ثاني ظهور له بمسابقة الدوري العام، بعد الفوز على سموحة في الجولة الأولى للمسابقة بهدف دون ردٍ.