موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يصطدم النادي الأهلي بنظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته في ثاني ظهور له بمسابقة الدوري العام، بعد الفوز على سموحة في الجولة الأولى للمسابقة بهدف دون رد.

فايلر قاد الأهلي في 4 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح في تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدي في مباراة السوبر المحلي المؤجل من الموسم الماضي وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، وأخيرًا كرر فوزه على كانو سبورت في مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد.

أما الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار، فيسعى للخروج بنتيجة إيجايبة في مباراة اليوم، وإيقاف قطار الأهلي السريع، مستغلًّا خبرات لاعبيه أمثال أيمن الطرابلسي، لاعب خط وسط النجم الساحلي السابق، ومحمد رجب، وعامر عامر، نجوم الفريق.

وحقق الإنتاج فوزًا عريضًا في أول لقاءاته بالموسم الجديد أمام نادي إف سي مصر بثلاثة أهداف نظيفة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.