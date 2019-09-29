موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: ”كاف“ يقلب الموازين على الأبيض.. وصالح جمعة يختار الرحيل

تتصدر أزمة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا المشهد ليس فقط في الأوساط الكروية المصرية ولكن أيضًا في القارة السمراء بعد أن رفض جينيراسيون السنغالي الذهاب إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض اللقاء.

ويعترض جينيراسيون على خوض مباراة الزمالك بعد تأجيلها مدة 24 ساعة ونقلها من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019:

كاف يقلب الموازين في المباراة الأزمة

قلب الاتحاد الأفريقي ”كاف“ الموازين في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بعد أن أرسل خطابًا لاتحاد الكرة المصري أكد خلالها أنه لم يكن يعلم بإقامة مباريات في القاهرة قبل لقاء الزمالك ضد بطل السنغال بيوم واحد.

وأصدر النادي السنغالي بيانًا رسميًا أعلن خلاله رفضه خوض اللقاء في ملعب برج العرب بالإسكندرية وأكد أن ما يردده مسؤولو الزمالك حول وجود مشاكل أمنية في القاهرة غير صحيح بدليل إقامة مباراتين في الدوري أمس السبت بجانب لقاء الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مصر بحضور جماهيري بدون أزمات.

وأكد الجهاز الإداري للزمالك أن اللائحة تنص على فوز اعتباري للفريق يؤهله لدور المجموعات ولكن القرار سيصدره الكاف خلال الساعات القليلة القادمة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي ثقته في موقف الفريق الأبيض وطالب بتوقيع عقوبات ضد بطل السنغال.

صالح جمعة يختار الرحيل

استقر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي على الرحيل عن الفريق في شهر يناير المقبل وبدأ التواصل مع مدير أعماله عبدالرحمن مجدي لإيجاد عرض مناسب للرحيل لأوروبا أو الخليج.

وقرر الأهلي توقيع غرامة مالية ضد صالح جمعة لعدم التزامه بجانب خروج اللاعب من حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية للدوري، وتعرض صلاح محسن لإصابة خفيفة بكدمة نتيجة التحام مع التونسي علي معلول.

ديسابر يطلب مكافآت خاصة لبيراميدز

طلب الفرنسي سباستيان ديسابرالمدير الفني لفريق بيراميدز مكافآت خاصة للاعبي فريقه بعد الفوز الذي تحقق على شباب بلوزداد الجزائري في عقر داره بهدف للغاني جون أنطوي.

وصعد بيراميدز لدور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد هذا الفوز، وعبر الفرنسي ديسابر عن سعادته بالروح القتالية التي امتلكها لاعبو فريقه في المباراة وتقديمهم مستويات طيبة وتعويض التعادل في لقاء الذهاب.

المصري يحفز لاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلي

حفز النادي المصري البورسعيدي لاعبيه بصرف المكافآت بعد الفوز على حساب ماليندي بطل زنجبار بثلاثية مقابل هدف واحد في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد إيهاب جلال المدير الفني للمصري أن مباراة الإسماعيلي القادمة يوم الخميس المقبل بالدوري ستكون مهمة من أجل البحث عن أول فوز في البطولة المحلية.