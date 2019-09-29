موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، عن موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي ”الكونفدرالية“.

وحتى الآن، تأهل الأهلي المصري، الترجي التونسي، الرجاء المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، وبلاتينوم الزيمبابوي، وبترو أتلتيكو الأنغولي.

وينتظر الزمالك، الممثل الثاني من مصر، مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، اليوم الأحد، في إياب دور الـ32، ويكفي الأبيض الفوز بهدف نظيف بعد الخسارة في السنغال بهدفين مقابل هدف.

أما عن الكونفدرالية، فيشارك بها من مصر بيراميدز والمصري، ويلعب الفريقان اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري وماليندي بطل زنجبار، على الترتيب.

وحال تأهل بيراميدز والمصري، سيلعب الفريقان دور الـ32 مكررًا أمام الأندية التي ودعت بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الـ32، في الفترة بين الأحد 29 سبتمبر 2019 والسبت 5 أكتوبر 2019.

قرعة المسابقتين تقام يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، بفندق هيلتون بيراميدز ريزورت (مدينة 6 أكتوبر)، في تمام الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.