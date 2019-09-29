مرتضى منصور: شخص خائن وراء أزمة مباراة جينراسيون.. وربما يريدون اغتيالي (فيديو)

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على أن فريق جينراسيون السنغالي، تم استقباله بطريقة طيبة من إدارة النادي وتم الحجز له في أفضل فنادق القاهرة والإسكندرية، رغم المعاملة السيئة في السنغال.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إن الفريق السنغالي قام بنقل المباراة من مكان لآخر ولم نعترض وعاندنا في البث ودفعنا المطلوب من أجل الجماهير ومع ذلك نلتزم بقرار الكاف.

وأضاف منصور أن الفريق السنغالي حرر محضرًا ضد الزمالك مندهشًا من معرفة الفريق بطريق الشرطة والأقسام، ولكن هناك ”خائن“ وراء ذلك.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن رئيس جينيراسيون فوت السنغالي ”يريد أن يقابلني ولا أعرف السبب“، مؤكدًا أن الفريق السنغالي لن يخوض المباراة والأفضل التحدث عن مباراة مصر المقاصة المقبلة في الدوري.

وأشار: ”رئيس النادي السنغالي طلب من علاء مقلد، مدير الزمالك، مقابلتي شخصيًا، (اشمعنى أنا؟)، من الممكن أنه يريد اغتيالي“.

وكشف أن الفريق السنغالي طلب زيارة المتحف المصري، اليوم الأحد، ليظهر للجميع أن الأمور على ما يرام في مصر، وهناك أجانب في كل مكان، ويريد أن يُحرج الزمالك، وهذا الأمر يتم من خلال تخطيط شخص معين خائن.

وأوضح مرتضى أن كل هذا لا يهمه لأن الفريق سيصعد طالما التزم بقرار الكاف وفاطمة سامورا لن تنفعهم لأنها هي من أرسلت الخطاب، مؤكدًا أن رئيس النادي سيسافر بعد قليل والفريق سيسافر يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد منصور أن الفريق الأبيض توجه إلى الإسكندرية وجاهز تمامًا للمواجهة وهناك اجتماع فني، ظهر اليوم الأحد، وفي حالة عدم الحضور سيثبت المراقب ذلك وسيتواجد الفريق ببرج العرب في الثامنة مساء وينزل الملعب وبعد 20 دقيقة في حالة عدم الحضور سيتم إعلان الزمالك فائزًا باللقاء.

وأردف رئيس الزمالك أن فريقه كان من مصلحته خوض اللقاء في بتروسبورت خاصة أن لديه لقاء بعد يومين مع المقاصة بدلًا من إجهاد الفريق بالسفر إلى الإسكندرية.

وأردف: ”الاتحاد المصري هو من أبلغنا بطلب الأمن وقام بنقل الأمر برمته إلى الاتحاد الأفريقي، والذي بدوره وافق على الأمر وألزمنا بتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في الإسكندرية“.

وفي نفس السياق، هاجم مرتضى منصور، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واتهمه أنه أعاد الألتراس من جديد للملاعب، وسيكونون سببًا في منع الجماهير مجددًا من دخول المباريات.