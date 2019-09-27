أهداف مباراة الجزيرة والوحدة: 3-2 لأصحاب السعادة (فيديو)

أحرز عامر عبدالرحمن لاعب نادي الجزيرة الإماراتي هدفًا رائعًا في شباك الوحدة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الجمعة في الجولة الثانية للدوري الإماراتي.
عبدالرحمن أحرز هدفه من تسديدة صاروخية فشل حارس الوحدة في التعامل معها.
وتعادل كارليتوس للوحدة بعده مباشرة.
ومع بداية الشوط الثاني نجح خلفان مبارك في إحراز الهدف الثاني للجزيرة، ولكن تعادل تيغالي سريعًا من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 83 أحرز محمد العطاس مدافع الجزيرة هدفًا بالخطأ في مرماه لتقدم الوحدة لأول مرة في اللقاء.
#الجزيرة يفتتح شريط الأهداف بهدف جميل..#عامر_عبدالرحمن يطلق صاروخاً "على الطاير" في شباك #الوحدة#طموح_زايد_يعانق_الفضاء#الوحدة_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/nDHGNgoZhD
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2019
"#كارليتوس يقول أنا هنا"#الوحدة يعود ويسجل هدف التعادل في مرمى #الجزيرة#الوحدة_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/fYWqPWGscI
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2019
#علي_مبخوت يمرر و #خلفان_مبارك يسجل..#الجزيرة يتقدم بالهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني#الوحدة_الجزيرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/57Uavm7Bxm
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2019
من ركلة جزاء..#تيجالي يتعادل سريعاً لـ #الوحدة #الوحدة_الجزيرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/rYhT0iHcqM
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2019
يحتل الوحدة المركز الحادي عشر بلا نقاط بعدما خسر الفريق 0/1 أمام الفجيرة، ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 3 نقاط بعد الفوز بثنائية دون رد على الظفرة.
وفاز الوحدة في آخر لقاء جمعه بالجزيرة بنتيجة 1/3 يوم 2 مايو الماضي بالدوري.