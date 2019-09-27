أهداف مباراة الجزيرة والوحدة: 3-2 لأصحاب السعادة (فيديو)

أحرز عامر عبدالرحمن لاعب نادي الجزيرة الإماراتي هدفًا رائعًا في شباك الوحدة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الجمعة في الجولة الثانية للدوري الإماراتي.

عبدالرحمن أحرز هدفه من تسديدة صاروخية فشل حارس الوحدة في التعامل معها.

وتعادل كارليتوس للوحدة بعده مباشرة.

ومع بداية الشوط الثاني نجح خلفان مبارك في إحراز الهدف الثاني للجزيرة، ولكن تعادل تيغالي سريعًا من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 أحرز محمد العطاس مدافع الجزيرة هدفًا بالخطأ في مرماه لتقدم الوحدة لأول مرة في اللقاء.

يحتل الوحدة المركز الحادي عشر بلا نقاط بعدما خسر الفريق 0/1 أمام الفجيرة، ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 3 نقاط بعد الفوز بثنائية دون رد على الظفرة.

وفاز الوحدة في آخر لقاء جمعه بالجزيرة بنتيجة 1/3 يوم 2 مايو الماضي بالدوري.