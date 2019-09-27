حازم إمام ينفي مفاوضات الأهلي المصري ويكشف حقيقة وضع شروط مالية للتجديد للزمالك‎ (صورة)

كشف حازم إمام الظهير الأيمن لنادي الزمالك المصري وقائد الفريق، حقيقة الأنباء التي ترددت عن دخوله في مفاوضات مع الأهلي للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وقال إمام خلال تصريحات لشبكة ”إرم نيوز“:“ما تردد عن عرض نفسي على مسؤولي الأهلي مجرد أكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة، وهناك من استغل غيابي عن المباريات خلال الفترة الأخيرة لنشر شائعات غير صحيحة عنّي“.

وأضاف:“كيف أعرض نفسي على الأهلي وأنا كابتن الزمالك حاليًا، ولديّ علاقة خاصة مع الجماهير البيضاء، أرفض التضحية بها بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، كما أنني لست لاعبًا صغيرًا حتى أعرض نفسي على الأندية“.

وفي نفس الإطار قال إمام عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“:“كالعادة ومع استمرار غيابي تكثر الشائعات، وبعد ما خلصت الكمية الرهيبة من الشائعات ضد محمد إبراهيم جاء الدور على حازم، خبر مضروب بأنني طلبت 5 ملايين جنيه علشان أجدد“.

وتابع:“أصلًا ليس هنالك أحد تحدث معي في أي تجديد للعقد، ومن قال غير ذلك ليكن رجلًا إمام الجميع ويأتي بفيديو يثبت أنه تحدث معي بالتجديد وطلبت هذا المبلغ“.

يذكر أن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك استبعد حازم إمام من تشكيلة الفريق خلال الفترة الحالية، ويعتمد على التونسي حمدي النقاز بشكل أساس.