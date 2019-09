حازم إمام ينفي مفاوضات الأهلي المصري ويكشف حقيقة وضع شروط مالية للتجديد للزمالك‎ (صورة)

View this post on Instagram

كالعادة ومع استمرار غيابي تكتر الإشاعات بعد ما خلصت الكمية الرهيبة من الإشاعات علي محمد ابراهيم حان الدور علي حازم خبر مضروب انا طلبت 5 مليون جنية عشان اجدد !!! انا اصلا مافيش حد اتكلم معايا في اي تجديد للعقد والي هيقول غير كده يبقي راجل امام الجميع ويطلع في فيديو يقول انه اتكلم معايا في تجديد وانا طلبت المبلغ ده .