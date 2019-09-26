موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: البدري يغازل صلاح.. وبطل السنغال يفجر أزمة في القلعة البيضاء

شهدت الأوساط الكروية المصرية اليوم الخميس عدة أحداث مهمة على رأسها تقديم حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر في مؤتمر صحفي موسع، بجانب استعدادات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز لاستئناف المشوار الأفريقي وتأهل الاتحاد لدور الستة عشر عربيًا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019:

البدري يغازل صلاح.. واتحاد الكرة يعلن سر أزمة التصويت

غازل حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر النجم محمد صلاح بعدما أكد أنه قيمة كبيرة ولا مجال للاستغناء عن وجوده في المنتخب، وسيتم حل جميع المشاكل التي واجهته.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أن سر أزمة غياب صوت مصر بجائزة الأفضل التابعة للاتحاد الدولي ”فيفا“ عدم توقيع المدير التنفيذي السابق ثروت سويلم لوجوده في الحج وقتها.

وأعلن البدري جهازه المعاون الذي يضم طارق مصطفى وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى ومحمد بركات مديرًا.

وأكد البدري أنه يفضل مواجهة منتخب أفريقي رافضًا فكرة خوض مباراة الأرجنتين الودية في شهر أكتوبر المقبل.

فايلر يستبعد معلول أمام كانو سبورت

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اللاعب التونسي علي معلول من قائمة لقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص فايلر على إراحة بعض العناصر على رأسها معلول قبل السفر للإسكندرية لخوض المباراة، بينما تأكدت جاهزية المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لخوض لقاء كانو سبورت.

أزمة في الزمالك بسبب بطل السنغال

نشبت أزمة في نادي الزمالك بسبب نقل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي إلى الإسكندرية.

وطلب الفريق السنغالي عدم إقامة المباراة سوى في ستاد بتروسبورت وهو الأمر الذي حاول مسؤولو الزمالك حله في الساعات الجارية قبل تفاقم الأزمة.

الاتحاد يتأهل عربيًا.. والإسماعيلي جاهز

تأهل الاتحاد السكندري لدور الـ16 للبطولة العربية بعد التغلب على العربي الكويتي بثنائية دون رد في إياب دور الـ32 بالبطولة.

وحقق زعيم الثغر الفوز بثنائية خالد قمر والإيفواري رزاق سيسيه، وقال طلعت يوسف المدير الفني للفريق إن المباراة كانت صعبة بسبب ضيق الوقت.

وأعلن الإسماعيلي جاهزية لاعبيه لخوض لقاء أهلي بنغازي الليبي في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية.

التعادل يفرض كلمته على مواجهتي الدوري

تعادل فريق حرس الحدود مع ضيفه وادي دجلة بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية من الدوري.

وتعادل أيضًا فريق إنبي مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما في نفس الجولة.