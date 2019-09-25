استقالة طه إسماعيل من لجنة التخطيط في النادي الأهلي المصري

تقدم طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط في النادي الأهلي المصري، باستقالة رسمية من منصبه في القلعة الحمراء، بسبب التعارض مع عمله كمحلل في قناة ”أون سبورت“ الفضائية، التي تمتلك حقوق نقل البطولات المحلية في مصر.

وقال الأهلي في بيان رسمي: ”وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر للدكتور طه إسماعيل عن الفترة التي ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة، بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في إحدى القنوات الرياضية“.

وأكد رئيس النادي على تقديره الخاص لقيمة الدكتور طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي، والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أي وقت .

وأضاف بيان الأهلي: ”في المقابل، كشف إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة، وقال إن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وإنه سيظل داعمًا للنادي ولجنة التخطيط للكرة، وإنه اتفق مع الكابتن محمود الخطيب على استمرار التشاور بينهما في أي ملف وفي أي وقت“.

وتابع: ”أما الاعتذار عن العمل باللجنة فقال إنه جاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسؤول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية، وإن الكابتن محمود الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها، أو التعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة، أو على الأقل عدم تحليل مباريات الأهلي والقيام بتحليل بقية المباريات حال استمرار تعاقده مع القناة التي يعمل بها“.

وأضاف: ”الدكتور طه إسماعيل قال إنه لم يكن يتمنى الابتعاد عن عمله باللجنة، وبذل جهودًا كبيرة مع المسؤولين بالقناة التي يعمل بها لإقناعهم بأي من الحلول المطروحة لكنهم رفضوا وتمسكوا باستمراره وتحليله لمباريات الأهلي، وهو ما يتعارض مع قرار النادي“.

وأضاف أن هذا الأمر كان مطروحًا للنقاش مع الخطيب منذ فترة طويلة وحاولا بكافة الطرق الحفاظ على قرار النادي وفي نفس الوقت الالتزام ببنود التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها والمستمر لمدة عامين مقبلين وإجراء بعض التعديلات التي تحقق المصلحة العامة لكل الأطراف، لكن للأسف لم يحدث، وتم الاتفاق على تأجيل هذا الأمر لوقت لاحق للتواصل مرة ثانية وثالثة مع القناة للوصول إلى حل وكان آخرها خلال الـ 48 ساعة الماضية، لكن القناة جددت رفضها وتمسكت بوجوده في الاستوديوهات التحليلية لمباريات الأهلي، وبالتالي تم حسم الأمر وأبلغ الكابتن محمود الخطيب بذلك وأنه سيظل تحت أمر النادي في أي وقت“.