مرتضى منصور يهاجم ”جنش“ بسبب صورة ”كهربا“.. ويعلق على شكوى النادي الأهلي ضده (فيديو)

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود عبدالرحيم ”جنش“، حارس مرمي الفريق، بسبب الصورة التي جمعته مع محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب الفريق السابق، والذي رحل عن النادي واحترف في البرتغال دون موافقة الإدارة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”جنش ارتكب عدة أخطاء في الفترة الأخيرة، هل لا يعلم أن كهربا الآن هو العدو الأول لناديه كيف يسمح لنفسه بأن يلتقط صورة معه، يا كهربا لماذا ذهبت إلى جنش في ألمانيا؟، مالك أنت ومال الزمالك“.

وعن شكوي الأهلي ضده، قال مرتضى: ”لا تسطيع لجنة الكرة إيقافي لأني رئيس ناد ولست لاعبًا أو مدربًا ولا يجوز لاتحاد الكرة التحقيق معي لا يجوز لهيئة أن تحقق مع هيئة أخرى مثل مجلس إدارة الزمالك“.

وأضاف منصور: ”ماحدث بيني وبين أعضاء إدارة الأهلي في المدرجات لا دخل له بلقاء السوبر ولا يحق لأحد عقابي، المباراة كانت قد انتهت، وعليكم أن تسألوا خالد الدرندلي وطارق قنديل لماذا اعتذرا لي بعد واقعة السوبر“.

وتابع: ”الخطيب يصر بشكل غريب على إحداث فتنة، هو منبوذ حاليًا في مصر بسبب مواقفه الأخيرة على الصعيد السياسي، كما أنه لا يعرف قيمة النادي الأهلي الذي سبق وحكمه سعد زغلول“.

وعن لقاء السوبر، قال مرتضى: ”كنا نستطيع الفوز برباعية بكل سهولة، إذا بدأ ميتشو اللقاء بنفس تشكيل مواجهة الاتحاد السكندري، وكان من الخطأ إشراك محمود عبدالرازق (شيكابالا) أساسي، هو لا يلعب أساسيًا في مباريات الأهلي لأنه عندما يتعرض للسباب يتوتر“.

وعن لقاء المقاصة، أشار: ”أطالب المقاصة، وأحمد حسام ميدو، بالموافقة على نقل مباراتنا معهم على ملعب برج العرب بدلًا من ملعب السلام، تجنبًا لإرهاق لاعبينا، حتى لا نعود من مواجهة جيبيراسيون فوت بالإسكندرية على القاهرة في ثلاثة أيام فقط“.

واستطرد: ”ماذا سيهم إذا نقلت المباراة من السلام لبرج العرب، استاد السلام ليس ملعب المقاصة من الأساس، هو ملعب محايد، إذًا فتجنبًا لإرهاق لاعبينا، من الممكن نقل المباراة في برج العرب حتى لا نعود من مواجهة جيبيراسيون فوت بالإسكندرية على القاهرة في ثلاثة أيام فقط“.