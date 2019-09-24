موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: أزمة صلاح تتصدر المشهد.. وصدمة قوية لمروان محسن

تصدرت أزمة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي المشهد خلال الساعات الماضية بعد أن حذف صلاح صفته كلاعب منتخب مصر من ملفه التعريفي من حسابه على موقع ”تويتر“.

وبدأت التكهنات حول احتمالية اعتزال صلاح دوليًا بينما هاجم الكثيرون المجلس السابق لاتحاد الكرة بقيادة هاني أبوريدة واتهموه بتعطيل فوز صلاح بجائزة الأفضل أو دخول القائمة المختصرة لأفضل 3 لاعبين في العالم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ موجز أخبار الأهلي، والزمالك، ومنتخب مصر، اليوم الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019:

أزمة صلاح تتصدر المشهد

تصدرت أزمة محمد صلاح المشهد بين انتقادات لنجم الريدز وحملة للدفاع عنه إلا أن اتحاد الكرة أصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله مخاطبة الاتحاد الدولي ”فيفا“ لمعرفة سبب عدم اعتماد صوت مصر لصلاح سواء من جانب المدرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وأيضًا اللاعب أحمد المحمدي قائد المنتخب.

ونفى مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين المصريين تعطيله التصويت لصلاح مؤكدًا أن إرسال استمارات التصويت هو أمر يخص اتحاد الكرة.

وشن عصام الحضري حارس مرمى وقائد منتخب مصر الأسبق هجومًا حادًا على مسؤولي اتحاد الكرة السابق قائلًا لصلاح:“يا جبل ما يهزك ريح“ كما دافع أحمد حسن عن تصرف صلاح مؤكدًا أنه من حقه أن يغضب.

صدمة قوية لمروان محسن

تلقى مروان محسن مهاجم فريق الأهلي صدمة قوية بعد أن تلقى تحذيرات طبية من العودة للملاعب قبل مرور 5 شهور كاملة وهو ما أصاب اللاعب بذهول، خاصة أن التأكيدات الطبية كانت في اتجاه غيابه لمدة 6 أسابيع على أقصى تقدير بعد إصابته بكسر في عظمة الوجه خلال مباراة سموحة أمس بالدوري.

ومنح الأهلي لاعبيه، اليوم الثلاثاء، إجازة قبل الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ووعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه بمنح الفرصة للجميع وفقًا لجاهزيتهم خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك يطلب اللعب في برج العرب

طلب نادي الزمالك خوض مباراة جينراسيون فوت السنغالي، يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب في الإسكندرية بحضور 20 ألف مشجع.

وطلب الزمالك أيضًا نقل مباراة مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل إلى ستاد برج العرب بدلًا من السلام في القاهرة، خاصة أن الفريق الفيومي لم يمانع في ذلك.

بيراميدز يبحث عن عرض لحمودي

كثف نادي بيراميدز محاولاته لإيجاد عرض لبيع لاعبه الجديد أحمد حمودي في ظل عدم قيده محليًا.

ووعد مسؤولو النادي الإسماعيلي لاعبيه بصرف مكافآت خاصة حال تخطي عقبة أهلي بنغازي الليبي في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية، يوم الجمعة المقبل.