النادي الأهلي المصري يرفض طلب أحمد فتحي.. ومرتجي يشكو مرتضى منصور والغندور

رفضت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، رغبة أحمد فتحي لاعب وسط الفريق بزيادة قيمة عقده بقيمة 3 ملايين جنيه لتعويض رفض احترافه في الدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لإرم نيوز: ”سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أبغ أحمد فتحي أن إدارة النادي رفضت تعديل تعاقده مع النادي ومنحه 3 ملايين جنيه إضافية في الموسم الواحد خوفًا من حدوث أزمة في صفوف الفريق“.

وأضاف المصدر: ”عبدالحفيظ طالب فتحي بتأجيل هذا الملف في الوقت الحالي حتى لا تحدث أي بلبلة في صفوف الفريق خاصة مع انطلاق منافسات الدوري الجديد والدخول في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا“.

وأردف: ”أحمد فتحي أبدى غضبه من قرار إدارة الأهلي خاصة أنه حصل على وعد سابق بتعديل تعاقده، وأكد أنه سيؤجل طلبه حتي يناير المقبل لكن لن يغلق الملف بشكل نهائي“.

ومن جانب آخر، قدمت إدارة الأهلي شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وقال الأهلي في الشكوي: ”فوجئ الجميع بتوجيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السباب لأعضاء مجلس الأهلي في لقاء السوبر الجمعة الماضي، ويطلب الأهلي اتخاذ جميع الاتجاهات الانضباطية تجاه ما حدث، وعرض الأمر على لجنة التظلمات“.

كما قدم خالد مرتجي عضو إدارة الأهلي شكوى أخرى ضد خالد الغندور مقدم برنامج ”الزمالك اليوم“ إلى الإعلامي فهمي عمر رئيس اللجنة العليا لضبط الأداء الإعلامي بسبب المداخلة التي أجراها مرتضى منصور في البرنامج وتضمنت إساءة بكل عبارات السباب والتهديد والوعيد لوالد مرتجي بعبارات تتنافى مع ميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ الأخلاق والقيم وتحض على الكراهية والتمييز وتثير الفتن بين الجماهير وتكدر السلم والأمن العام وهو ما يخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة والضوابط الإعلامية.