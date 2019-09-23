موجز أخبار الأهلي والزمالك: ميتشو يرحب برحيل نجم القلعة البيضاء.. وصالح جمعة يطلب مغادرة الأحمر في يناير

افتتح ناديا الأهلي والزمالك المشوار في بطولة الدوري المصري بعدما تغلب الأهلي على حساب مضيفه سموحة باستاد برج العرب بهدف دون رد بالجولة الأولى ثم فاز الزمالك على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون رد أيضًا باستاد بتروسبورت.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الاثنين:

إسدال الستار على أولى جولات الدوري

أُسدل الستار على أولى جولات بطولة الدوري المصري والتي شهدت صدارة مبكرة لبيراميدز بعد الفوز برباعية دون رد على حساب إنبي.

وشهدت الجولة 8 انتصارات وتعادلًا وحيدًا بين المصري وحرس الحدود، وتم تسجيل 19 هدفًا في مباريات الجولة بمعدل يتخطى هدفين في كل مباراة.

صالح جمعة يطلب مغادرة الأهلي

طلب صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي المغادرة في شهر يناير المقبل إذا استمرت حالة التجاهل له في المرحلة القادمة بعد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في أول 3 مباريات ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بدوري أبطال أفريقيا ثم لقاء الزمالك بالسوبر ولقاء سموحة بالدوري.

وسادت حالة من السعادة بفوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف بالجولة الأولى للدوري، وقال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إنه مازال يستكشف قدرات لاعبي الفريق الأحمر ويسعى لتحقيق الانتصارات رغم الإصابات التي تضرب الفريق باستمرار مع توالي المباريات والإجهاد.

واشتكى مروان محسن مهاجم الأهلي من إصابة بكسر في عظمة الوجه وسيخضع لأشعة في القاهرة، وانتقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة خشونة لاعبي سموحة خلال المباراة.

وأعلن الأهلي استلامه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يشيد بمشاركة محمود الخطيب رئيس النادي في الاجتماع الأول لإصلاح الكرة الأفريقية كما أعلن الأهلي عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل لإعلان مشروع إطلاق أول ألبوم صور لتوثيق تاريخ النادي.

ميتشو يرحب برحيل حازم إمام

رحب المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك برحيل اللاعب حازم إمام ظهير أيمن الفريق بسبب غضبه المستمر من مسألة الإبقاء عليه بديلًا مؤكدًا لإدارة الزمالك أن الفارق كبير في المستوى لصالح التونسي حمدي النقاز.

وحرص لاعبو الزمالك على ارتداء قميص عليه صورة أدهم الكيكي الطفل المشجع الذي وافته المنية قبل لقاء السوبر المصري إثر حادث سير أثناء توجهه لملعب برج العرب لحضور اللقاء.

مكافآت في بيراميدز لعبور بلوزداد

قررت إدارة نادي بيراميدز صرف مكافآت مالية للاعبي الفريق قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووعد مسؤولو النادي بصرف مكافآت للاعبي الفريق حال التأهل خاصة أن بيراميدز تعادل في القاهرة بهدف لكل فريق وهو ما يصعب مهمة الفريق المصري.

الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة بنغازي

أعلن المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي قائمة الفريق لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال التي تقام في تونس يوم الجمعة المقبل.

وضمت قائمة الإسماعيلي محمد فوزي، محمد مجدى، محمود عبد المنصف لحراسة المرمى وفي خط الدفاع باهر المحمدي، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، إبراهيم أبواليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن وفي خط الوسط عماد حمدي، محمد بيومى، محمود دونغا، أحمد مدبولي، هُمام طارق، عبدالرحمن مجدي، بيكيتى، محمد الشامي وفي خط الهجوم وجيه عبدالحكيم، شيلونجو، محمد حمدى زكي.

وحصلت إدارة المصري البورسعيدي على موافقة الأمن بحضور 5 آلاف مشجع في ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد المقبل لمواجهة ماليندي بطل زنجبار في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.