نادي الزمالك يفتتح مشواره في الدوري المصري بفوز هزيل على الاتحاد السكندري (فيديو)

افتتح نادي الزمالك مشواره في الدوري المصري للموسم الجديد بفوز هزيل بنتيجة 1/0 على الاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، على إستاد بتروسبورت في القاهرة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع المهاجم مصطفى محمد في الدقيقة السادسة من المباراة.

وحقق الزمالك فوزه بعد أن خسر أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا والأهلي في كأس السوبر المصري مع مدربه ميتشو.

ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط مع بيراميدز والإنتاج الحربي ومصر المقاصة والمقاولون العرب والإسماعليي وطنطا والأهلي.