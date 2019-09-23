إصابة مروان محسن مهاجم النادي الأهلي المصري بشرخ في الأنف وكسر في عظام الوجه

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري حجم الإصابة التي تعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق، خلال لقاء سموحة في افتتاح مشوار الأحمر بالدوري.

وقال سامي قمصان، المدرب المساعد في الأهلي في تصريحات عقب لقاء سموحة: ”مروان محسن يعاني من شرخ في الأنف وكسر في عظم الوجه، والأشعة ستحدد هل سيحتاج لتدخل جراحي أم لا“.

من جانبه، قال خالد محمود طبيب الأهلي: ”مروان محسن مهاجم الفريق توجه إلى القاهرة لإجراء أشعة على عظم الوجه للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه للإصابة خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم“.

واشتكى مروان محسن من إصابة في شوط المباراة الأول وتم استبداله بجونيور أجاي، وفور خروجه توجه إلى القاهرة لإجراء أشعة.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف لرمضان صبحي، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.